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Квартиры в Малаховка, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Малаховка, Россия
Квартира 1 комната
Малаховка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/17
Лучшее предложение в районе ! Продается светлая, уютная 1 комнатная квартира в современном Ж…
$79,547
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов