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Дома в Ломоносове, Россия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Ломоносов, Россия
Дом 3 комнаты
Ломоносов, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 1/1
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ В КЛУБНОМ МЕСТЕ! Путь к дому мечты начинается здесь!!! Предложение для цените…
$292,865
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