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Квартиры в Kumohinskiy selsovet, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Kumohinskiy selsovet, Россия
Квартира
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 20 м²
Этаж 3/3
Продам 1к.кв с индивидуальным газовым котлом.  3/3.   20.4/12/6. Квартира не угловая, оче…
$27,710
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Параметры недвижимости в Kumohinskiy selsovet, Россия

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