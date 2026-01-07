Показать объекты на карте Показать объекты списком
Снять квартиру посуточно в Калининградской области, Россия

11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 3/9
Уютная 2-х комнатная квартира 70 кв. м. расположена на 3 этаже 10 этажного дома с лифтом в н…
$62
за сутки
Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 6/8
Предлагаю в аренду 2 комнатную квартиру в центре на ул. Римская, в новом доме с АГО , комнат…
$56
за сутки
Квартира 3 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 3 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
3 комнатная квартира в центральном районе города Калининграда, рядом Калининградский Зоопарк…
$25
за сутки
Квартира 1 комната в городской округ Калининград, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/8
Сдается 1-комнатная квартира на ул.Марш Новикова,11 автономное отопление, косметический ремо…
$31
за сутки
Квартира 2 комнаты в городской округ Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
2 комнатная квартира на короткий срок в центре города Калининграда, ул. Полоцкая ориентир Ле…
$44
за сутки
Квартира 1 комната в городской округ Калининград, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/9
1 комнатная квартира по ул. Багратиона ор-р Рыбная деревня. Объект №26256-32495
$37
за сутки
Квартира 1 комната в Холмогоровка, Россия
Квартира 1 комната
Холмогоровка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
Предлагаю в аренду 1 комнатную квартиру с дизайнерским ремонтом, посуточно от 3х суток. В кв…
$43
за сутки
Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/6
Апартаменты "Шоколад" в Светлогорске. Откpoйте для сeбя особый комфорт путeшеcтвий, выбирaя…
$62
за сутки
Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/4
Уютная красивая квартира в тихом районе в центре города по ул.Репина - 10 минут пешком до П…
$25
за сутки
Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/10
1 комнатная квартира в АРЕНДУ по ул. Юбилейная, 12. Квартира полностью готова к проживанию …
$43
за сутки
Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/9
Сдам в аренду на короткий срок по ул.Фрунзе. Квартира с мебелью и техникой. От 2 суток. Объе…
$19
за сутки
