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Квартиры в Центральный район, Россия

Санкт-Петербург
11
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11 объектов найдено
Квартира в Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 11/14
Предлагается к продаже великолепная уютная студия в ЖК «Чистое небо», которая прекрасно подх…
$83,872
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Квартира 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/15
Ищете квартиру для собственного проживания или сдачи в аренду? Обратите внимание на этот ва…
$118,619
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Комната 3 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Комната 3 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 4/5
Продаётся комната площадью12,7 кв.м в просторной трёхкомнатной квартире общей площадью 87,5 …
$31,152
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Квартира 4 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 4 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 5/6
Предлагаем четырехкомнатную квартиру в историческом центре Санкт-Петербурга на Фурштатской у…
$239,035
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Комната 5 комнат в Санкт-Петербург, Россия
Комната 5 комнат
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
В самом сердце Санкт-Петербурга на улице Фурштадская, дом 3, продается комната 19,8 м2 с отл…
$40,139
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Комната 5 комнат в Санкт-Петербург, Россия
Комната 5 комнат
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 3/4
Предлагается к продаже 2 смежные комнаты в коммунальной малонаселенной квартире в центре. До…
$44,931
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Квартира 5 комнат в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 5 комнат
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 3/6
Это одно из лучших предложений просторной пятикомнатной комнатной квартиры в центре Санкт-Пе…
$228,850
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Квартира 3 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 3 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/6
﻿Продается чистая просторная уютная трехкомнатная квартира с изолированными комнатами в исто…
$179,726
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Комната 3 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Комната 3 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4/6
Продаём отличную комнату в историческом центре города в пешей доступности от метро Чернышевс…
$23,963
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Комната 5 комнат в Санкт-Петербург, Россия
Комната 5 комнат
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 5
Площадь 11 м²
Этаж 2/5
Внесен аванс. Продается комната в пятикомнатной коммунальной квартире. В историческом центре…
$21,567
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Квартира 3 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 3 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 6/7
Продается уютная семейная трехкомнатная квартира. Комнаты изолированные 14,7, 12,7 и 12,9 м…
$143,780
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