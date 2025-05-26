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Замки в России

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1 объект найдено
Замок в Ижевск, Россия
Замок
Ижевск, Россия
Количество этажей 2
Фантастическая возможность купить земельный участок, расположенный в тихом районе, но все ещ…
$109,410
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