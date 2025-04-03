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Дома в Brilyakovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Brilyakovskiy selsovet, Россия
Дом
Brilyakovskiy selsovet, Россия
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Ожгихино, Бриляковского с/с, 30м, 2 комнаты, кухня, летняя комната, чулан, 2…
$7,229
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Параметры недвижимости в Brilyakovskiy selsovet, Россия

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