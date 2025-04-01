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Земельные участки в Afoninskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Участок земли в Afonino, Россия
Участок земли
Afonino, Россия
Площадь 2 500 м²
земельный участок в живописном месте, недалеко от города. С двух сторон его окружают асфальт…
$120,478
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Участок земли в Afonino, Россия
Участок земли
Afonino, Россия
Площадь 500 м²
Продаётся земельный участок под строительство дома в деревне Афонино на улице Родниковая! …
$36,143
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