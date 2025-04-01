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Дома в Afoninskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Вилла в Afonino, Россия
Вилла
Afonino, Россия
Площадь 412 м²
Количество этажей 2
Продается элитный дизайнерский объект недвижимости в стиле шале. Роскошный коттедж   площадь…
$421,673
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Дом в Ankudinovka, Россия
Дом
Ankudinovka, Россия
Площадь 33 м²
Количество этажей 2
СТ Дубрава, дом 177. Десять   мин. от остановки автобуса, на участке яблони, дом требует ремонта
$5,422
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Параметры недвижимости в Afoninskiy selsovet, Россия

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