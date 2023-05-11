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Дома в Воронежская область, Россия

Воронеж
3
4 объекта найдено
Дом в Воронеж, Россия
Дом
Воронеж, Россия
Площадь 28 м²
Количество этажей 1
€ 36,551
Дом в Воронеж, Россия
Дом
Воронеж, Россия
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
€ 156,045
Дом в Воронеж, Россия
Дом
Воронеж, Россия
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
€ 84,349
Дом в Verhneturovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Verhneturovskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
€ 25,305

Параметры недвижимости в Воронежская область, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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