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Купить квартиру в городской округ Нижний Новгород, Россия

Нижний Новгород
259
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262 объекта найдено
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
78 м² 14/17 Этаж
€ 148,901
Продается очень просторная трешка в центре города. Завлекает в ней большая кухня , просторно…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
59 м² 5/9 Этаж
€ 51,288
Продаётся трёхкомнатная квартира с просторной кухней:   - квартира в жилом состоянии, фо…
Квартирав Kuznechiha, Россия
Квартира
Kuznechiha, Россия
45 м² 3/11 Этаж
€ 66,178
Предлагаем к продаже двухкомнатную кввртиру по договору переуступке в быстроразвивающемся ра…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
63 м² 1/9 Этаж
€ 70,590
Продаётся теплая, уютная трёхкомнатная квартира в мкр-не Верхние Печёры: - удачное местора…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
43 м² 16/17 Этаж
€ 71,693
Продается отличная 1 комнатная квартира на 16 этаже 43/24/10 по адресу г. Нижний Новгород ул…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
43 м² 5/5 Этаж
€ 66,178
Отличное местоположение, центр города, из окон открывается великолепный вид на Волгу и Собор…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
42 м² 2/6 Этаж
€ 60,664
Продаю квартиру на ул. Терешковой. По документам первый этаж, по факту второй. Торг
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
66 м² 10/10 Этаж
€ 75,002
Продается просторная и светлая квартира в Верхних Печёрах напротив ТЦ "Олимп". Идеальное рас…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
64 м² 8/10 Этаж
€ 90,444
Продается просторная трехкомнатная квартира с необычным дизайном. Комнаты все изолированные …
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
47 м² 10/10 Этаж
€ 66,178
Продаю 2-комнатную квартиру ул. Маршала Казакова, д. 6.   Квартира в отличном состоянии, сде…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
74 м² 6/6 Этаж
€ 131,254
В свободной продаже современная   2-х комнатная квартира с шикарной кухней-гостиной 30 м2! …
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
84 м² 2/2 Этаж
€ 18,199
В продаже комната   16 метров, в трехкомнатной квартире.   В комнате выполнен ремонт, окна П…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
45 м² 2/5 Этаж
€ 47,428
Продаю 2-комнатную квартиру пр. Ленина д. 28г. Квартира не угловая, есть балкон, с/у совмеще…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
64 м² 1/10 Этаж
€ 67,833
В продаже 3я квартира в верхней части города. Комнаты изолированные, высокий 1й этаж, Рядом …
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
52 м² 9/9 Этаж
€ 62,869
  Комнаты изолированные, окна пластиковые. Лоджия застеклена пластиком. Сан.узел в кафеле. Т…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
54 м² 18/23 Этаж
€ 93,753
В продаже 2х комнатная квартира с видом на стадион. Состояние хорошее. Лоджия. Остается кухн…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
20 м² 6/10 Этаж
€ 41,361
Продается студия в ЖК Авиа, с ремонтом сто вам   тольк заехать и жить. Кухня и мебель , техн…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
45 м² 4/5 Этаж
€ 50,737
Отличное местоположение, рядом ТЦ Фантастика, больница им. Семашко. Комнаты изолированные, о…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
63 м² 1/17 Этаж
€ 82,723
Продаётся уютная 2-комнатная квартира   на высоком первом этаже, визуально на уровне второго…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
59 м² 3/5 Этаж
€ 50,626
В продаже 3-к квартира, заслуживающая Вашего внимания. В квартире ни кто не живет. Чистый по…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
57 м² 4/5 Этаж
€ 84,929
Продаётся просторная трёхкомнатная квартира, с шикарным ремонтом, техникой . Дом расположен …
Комнатав Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
12 м² 2/4 Этаж
€ 6,397
Внесен аванс. Продаю уютную комнату в микрорайоне Сортировочный по адресу ул. Гороховецкая д…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
85 м² 9/19 Этаж
€ 198,535
Продаю трехкомнатнуя квартиру с функциональной планировкой в престижном доме на пл. Свободы …
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
22 м² 4/10 Этаж
€ 40,810
Предлагаем к продаже студию по договору переуступке в быстроразвивающемся районе нашего горо…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
60 м² 5/12 Этаж
€ 84,929
Продается светлая, уютная, очень комфортная для проживания двухкомнатная квартира в кирпично…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
65 м² 6/17 Этаж
€ 118,570
Продается светлая, просторная 2-комнатная квартира в ЖК Седьмое небо по адресу: ул. Карла Ма…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
58 м² 2/5 Этаж
€ 66,178
Теплая 4-комнатная квартира для семьи, где каждый найдет свой уголок.  Квартира с просторн…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
31 м² 2/5 Этаж
€ 46,314
В продаже 1я квартира в центре Нижегородского района Нижнего Новгорода. Дом расположен в ист…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
51 м² 3/5 Этаж
€ 49,965
Продаётся 3-х комнатная квартира. С/у раздельный, балкон не застеклён, колонка автомат, треб…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
79 м² 2/5 Этаж
€ 99,268
Отличное местоположение, центр города, рядом ул. Большая Покровская, пл. Минина, Кремль. Зак…

Параметры недвижимости в городской округ Нижний Новгород, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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