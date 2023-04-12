Купить дом в Московская область, Россия

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Дом 5 спален
Центральный федеральный округ, Россия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
600 м²
Количество этажей 1
€ 2,000,000
New builded house 650 sq.m on a land area of 20 hundred . Number of bedrooms: 5 …
Дом 4 комнаты
Серпухов, Россия
4 Количество комнат
50 м²
Количество этажей 1
€ 10,617
Дом жилой. Капитальной постройки с ремонтом, полностью пригодный для жилья. Газ.Вода.Канализ…
Дом 4 комнаты
Поливаново, Россия
4 Количество комнат
212 м²
Количество этажей 1
€ 251,449
Код объекта в БД Агентства: 138-904, Калужское шоссе, 19 км от МКАД, Поливаново. …
Дом 4 ванных
городской округ Истра, Россия
4 ванных комнат
591 м²
Количество этажей 3
€ 301,627
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ ПО ЗАПРОСУ Вашему вниманию представляется дом в коттеджном поселк…
Дуплекс
Кубинка, Россия
90 м²
Количество этажей 2
€ 69,288
Продается (половина)дома общей площадью 92 кВ. м. Площадь участка 14 сот. Удачное месторапол…
Дом 1 комната
Центральный федеральный округ, Россия
1 Количество комнат
29 м²
Количество этажей 10
€ 90,800
Потолки 3,2 метра! На продажу предлагается квартира в одном из самых масштабных и уникал…
Дом 6 комнат
Звенигород, Россия
6 Количество комнат
359 м²
Количество этажей 3
€ 256,291
Уникальный дом и локация! Построен из качественных материалов, стены кирпич и пенобетонные б…
Дом 3 комнаты
Балашиха, Россия
3 Количество комнат
123 м²
Количество этажей 23
€ 259,220
Продаётся привлекательная квартира - пентхаус, расположенная на 22-23 этаже монолитно-кирп…
Дом 4 комнаты
Красногорск, Россия
4 Количество комнат
118 м²
Количество этажей 24
€ 363,201
Топовая квартира в ЖК "Изумрудные Холмы"! Над планировкой работали дизайнеры: просторный …
Дом 5 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
5 Количество комнат
490 м²
Количество этажей 2
€ 1,244,843
На продажу предлагается загородная резиденция в экологически чистой зоне Ленинского района…
Дом 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат
77 м²
Количество этажей 25
€ 229,930
Продаётся уютная квартира с прекрасной планировкой - идеальной для жизни! Просторная кухня…
Дом 8 комнат
Novoglagolevo, Россия
8 Количество комнат
868 м²
Количество этажей 3
€ 1,832,114
Код объекта в БД Агентства: 203-933, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новоглаголево к/п (Новог…
Дом 9 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
9 Количество комнат
610 м²
Количество этажей 2
€ 1,244,843
Продается дом 640 м2 в КП Шато Соверен на участке 23 сотки, рядом с лесом, 17 км от МКАД по …
Дом 9 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
9 Количество комнат
1 300 м²
Количество этажей 3
€ 1,903,877
КП НИИ Радио. Дом 1300 м2 на участке 35 соток. 1 этаж: прихожая, холл, гостиная, кухня, стол…
Дом
Senino, Россия
64 м²
Количество этажей 2
€ 37,997
Продается (половина)в доме и два участка по 12 соток. Дом разделен на две половины. На участ…
Дом 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат
82 м²
Количество этажей 34
€ 292,904
Лучший жилой комплекс в Митино! Рядом прекрасный ландшафтный парк, лес, школа, детский сад и…
Дом 6 комнат
Горки Ленинские, Россия
6 Количество комнат
362 м²
Количество этажей 3
€ 541,873
Продается кирпичный дом 362м2. Выполнен качественный ремонт. На участке 12 соток: баня 120м2…
Дом 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат
31 м²
Количество этажей 12
€ 78,352
Продается однокомнатная квартира ,в новом доме, на первом этаже, с ремонтом от застройщика. …
Дом 6 комнат
Апрелевка, Россия
6 Количество комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 300,621
Код объекта в БД Агентства: 217-936, Киевское шоссе, 28 км от МКАД, Фрунзевец к/п (Апрелевка…
Дом 9 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
9 Количество комнат
838 м²
Количество этажей 3
€ 5,654,924
Самое престижное и экологически чистое место Рублевки- КП Николино. В поселке современные …
Дом 4 комнаты
Центральный федеральный округ, Россия
4 Количество комнат
139 м²
Количество этажей 1
€ 556,518
Продаётся просторный каркасный дом. В доме 3 светлых спальни с гардеробными. Просторная ку…
Дом 6 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
6 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 1
€ 951,939
Новый, современный дом в скандинавском эко стиле из клееного бруса. Панорамное остекление и …
Дом 4 комнаты
Центральный федеральный округ, Россия
4 Количество комнат
174 м²
Количество этажей 1
€ 1,025,165
Продаётся великолепный дом.Общая площадь дома -174 м2 (с террасой и навесом под гараж на 2 м…
Дом
Ленинский район, Россия
450 м²
Количество этажей 2
€ 615,099
На продажу предлагается загородный дом, построенный по индивидуальному проекту из высококаче…
Дом
городской округ Истра, Россия
80 м²
Количество этажей 2
€ 60,895
Продается земельный участок 8 соток с двухэтажным домом 80 кв.м. Территория облагорожена, вы…
Дом 5 комнат
Taraskovo, Россия
5 Количество комнат
210 м²
Количество этажей 2
€ 187,749
Код объекта в БД Агентства: 468-405, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Тарасково. …
Дом 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат
63 м²
Количество этажей 17
€ 124,924
Продается 2-комнатная квартира, распашонка, на 10 этаже 17-этажного крупнопанельного дома, н…
Дом 2 комнаты
Домодедово, Россия
2 Количество комнат
60 м²
Количество этажей 3
€ 144,988
Продается просторная 2-комн. квартира с хорошим ремонтом, в кирпичном доме, в современном жи…
Дом 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат
95 м²
Количество этажей 25
€ 314,872
Видовая квартира на реку и лучшую набережную в городе. В квартире выполнен качественный р…
Дом 2 комнаты
Подольск, Россия
2 Количество комнат
50 м²
Количество этажей 9
€ 106,178
На продажу предлагается уютная квартира в прекрасном районе с развитой инфраструктурой: школ…
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