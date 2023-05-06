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Realting.com
Россия
Южный федеральный округ
Дома
Дома в Краснодарский край, Россия
Сочи
158
Красная Поляна
3
Дом
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245 объектов найдено
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Дом
Сочи, Россия
62 м²
€ 144,437
Дом
Сочи, Россия
100 м²
€ 183,411
Дом
Сочи, Россия
153 м²
€ 424,139
Дом
Высокое, Россия
300 м²
€ 401,213
Дом
Васильевка, Россия
165 м²
€ 309,507
Дом
Сочи, Россия
200 м²
€ 544,503
Дом
Сочи, Россия
365 м²
€ 4,012,126
Дом
Сочи, Россия
557 м²
€ 1,031,689
Дом
Сочи, Россия
189 м²
€ 309,507
Дом
Сочи, Россия
600 м²
€ 1,146,322
Коттедж
Высокое, Россия
180 м²
€ 401,213
Дом
Сочи, Россия
150 м²
€ 424,139
Дом
Сочи, Россия
165 м²
€ 147,875
Дом
Сочи, Россия
129 м²
€ 361,664
Дом
Сочи, Россия
273 м²
€ 378,286
Коттедж
Сочи, Россия
200 м²
€ 429,871
Дом
Весёлое, Россия
155 м²
€ 234,996
Дом
Орёл-Изумруд, Россия
170 м²
€ 802,425
Коттедж
Верхневесёлое, Россия
137 м²
€ 275,117
Дом
Прогресс, Россия
113 м²
€ 158,192
Коттедж
Сочи, Россия
170 м²
€ 252,191
Дом
Сочи, Россия
210 м²
€ 401,213
Дом
Орёл-Изумруд, Россия
310 м²
€ 458,529
Коттедж
Нижняя Шиловка, Россия
147 м²
€ 303,775
Дом
Сочи, Россия
176 м²
€ 160,485
Дом
Сочи, Россия
357 м²
€ 1,178,256
Дом
Верхнеармянское Лоо, Россия
650 м²
€ 286,580
Дом 3 комнаты
городской округ Сочи, Россия
3
2
115 м²
2
€ 210,226
Коттедж
Сочи, Россия
230 м²
€ 286,580
Дом 7 комнат
городской округ Сочи, Россия
7
240 м²
3
€ 304,465
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Параметры недвижимости в Краснодарский край, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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