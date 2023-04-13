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Купить дом в Центральный район, Россия

Санкт-Петербург
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2 объекта найдено
Домв Санкт-Петербург, Россия
Дом
Санкт-Петербург, Россия
820 м²
€ 3,159,065
Арт. 36682401 Ничего подобного просто нет! в Центре Петроградской стороны в продаже полност…
Дом 7 комнатв Санкт-Петербург, Россия
Дом 7 комнат
Санкт-Петербург, Россия
7 Количество комнат 684 м² 1/2 Этаж
€ 476,631
Продается отдельно стоящее здание на берегу Невы, памятник архитектуры, известный как Дом З…

Параметры недвижимости в Центральный район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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