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Купить вилла в Portimao, Португалия

Portimao
20
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23 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 4 спальни
Portimao, Португалия
5 ванных комнат 287 м²
€ 2,500,000
Отличная возможность владеть совершенно новой современной виллой, расположенной в роскошном …
Вилла 4 спальнив Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла 4 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
4 ванных комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 1,100,000
Эта вилла расположена в очень тихом жилом районе, в тупике. На первом этаже мы находим при…
Вилла 11 спаленв Portimao, Португалия
Вилла 11 спален
Portimao, Португалия
8 ванных комнат 383 м²
€ 2,950,000
Отдельная вилла с видом на Прайя да Роша в Портимао. Этот отель расположен в уникальном и …
Вилла 4 комнатыв Portimao, Португалия
Вилла 4 комнаты
Portimao, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 255 м²
€ 625,000
A modern four bedroom villa for sale in Monte Canelas, just fifteen minutes from the popular…
Вилла 6 спаленв Portimao, Португалия
Вилла 6 спален
Portimao, Португалия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 3/3 Этаж
€ 630,000
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 589,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 639,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 609,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 524,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 619,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 599,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 629,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 609,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 649,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 589,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 774,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 524,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 529,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 629,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 649,500
Вилла 4 спальнив Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла 4 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
4 Количество комнат
€ 3,888,800
Виллав Portimao, Португалия
Вилла
Portimao, Португалия
2 293 м²
€ 1,400,000
Вилла 5 спаленв Portimao, Португалия
Вилла 5 спален
Portimao, Португалия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 189 м² 3/3 Этаж
€ 415,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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