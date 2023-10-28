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Дома в Marvila, Португалия

дуплексы
3
3 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом в Marvila, Португалия
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 149 м²
Просторная квартира-дуплекс с 3 спальнями 149 кв.м с 2 парковочными местами в гараже и терра…
€804,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Marvila, Португалия
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Marvila, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Квартира-дуплекс с 2 спальнями 110 кв.м, с парковкой, балконом 7 кв.м и садом 25 кв.м.,в нов…
€604,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой в Marvila, Португалия
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 99 м²
Лофт-дуплекс с 1 спальней, 99 кв.м. с парковкой и террасой 5 кв.м., в новом здании, располож…
€518,000

Параметры недвижимости в Marvila, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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