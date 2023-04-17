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Купить квартиру в Estrela, Португалия

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6 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Estrela, Португалия
Квартира 1 спальня
Estrela, Португалия
1 ванных комнат 55 м² 1 Этаж
€ 390,000
1 Bedroom Apartment - For sale - Lapa, Lisbon, Portugal 1 bedroom apartment under constru…
Квартира 2 спальнив Estrela, Португалия
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
84 м²
€ 567,000
2-комнатная квартира площадью 84,28m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
Квартира 2 спальнив Estrela, Португалия
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
72 м²
€ 370,000
2-комнатная квартира площадью 72m² и верандой 5m², расположенная в новом жилом проекте в сам…
Квартира 2 спальнив Estrela, Португалия
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
72 м²
€ 395,000
2-комнатная квартира площадью 72 м² с балконом 5,13 м², расположенная в новом жилом проекте …
Квартира 2 спальнив Estrela, Португалия
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
134 м²
€ 925,000
Квартира 2 спальни с балконом площадью 22 кв.м и жилой площадью 110,24 кв.м. …
Квартира 1 спальняв Estrela, Португалия
Квартира 1 спальня
Estrela, Португалия
92 м²
€ 895,000
Квартира с 1 спальней, с балконом площадью  15,58 кв.м и жилой площадью 76,41 кв.м…

Параметры недвижимости в Estrela, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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