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Коттеджи в Португалии

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Silves, Португалия
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Silves, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€298,000
Коттедж 4 спальни в Madail, Португалия
Коттедж 4 спальни
Madail, Португалия
Количество спален 4
Площадь 471 м²
Фантастическая ферма в Оливейра-де-Аземейс, 59 100 м2 в Оливейра-де-Аземей.Эта ферма, состоя…
€5,50 млн

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