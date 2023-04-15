Купить вилла в Cascais, Португалия

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Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
266 м²
€ 1,490,000
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
261 м²
€ 2,000,000
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
360 м²
€ 1,850,000
Вилла расположена в районе курорта Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш…
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
416 м²
€ 1,400,000
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Ко…
Вилла 3 спальни
Alcoitao, Португалия
176 м²
€ 1,803,000
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
585 м²
€ 3,200,000
Красивая вилла с 3 спальнями, класса люкс, расположенная в регионе Лиссабона, Кашкайш!!! …
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
€ 1,595,000
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
337 м²
€ 650,000
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПост…
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
282 м²
€ 2,050,000
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
Вилла 6 спален
Cascais, Португалия
6 ванных комнат
269 м²
€ 1,950,000
Cascais Portugal предлагает кровати в стиле Villa Chalet 6, бассейн рядом с пляжем Эшторил и…
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
6 ванных комнат
449 м²
€ 1,900,000
Fantastic Villa, in Birre distributed over 3 floors. With 4 Suites, large Living Room, Kitch…
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
3 ванных комнат
317 м²
€ 960,000
3 Вилла для спальни на продажу Juzo Village, Кашкайш, Португалия. красивая полностью отремон…
Вилла 4 спальни
Alcabideche, Португалия
354 м²
€ 850,000
Фантастическая вилла с 4 спальнями, современная архитектура и общая площадь 353,89 м2. В 1-м…
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
8 ванных комнат
384 м²
€ 4,500,000
Если вы ищете роскошь жизни со спокойствием природы, в роскошной вилле в нескольких минутах …
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
6 ванных комнат
655 м²
€ 2,900,000
Современная вилла с четырьмя просторными люксами, расположенная в Кашкайше рядом с Гинчо, от…
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
7 ванных комнат
718 м²
€ 6,000,000
This exclusive modern villa is located at one of the most wanted areas on the coastline of L…
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
275 м²
€ 1,050,000
Новый кондоминиум Penha Longa Valley состоит из 11 вилл, каждая из которых имеет площад…
Вилла 4 спальни
Sao Domingos de Rana, Португалия
214 м²
€ 870,000
Отдельная строящаяся вилла с современными линиями, расположенная на участке площадью 317 кв.…
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
360 м²
Количество этажей 3
€ 1,350,000
Роскошный комплекс, расположенный в Кашкайше, в самом сердце природного парка Синтра-Кашкайш…
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
264 м²
€ 2,200,000
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,250,000
Вилла 10 спален
Estoril, Португалия
€ 2,850,000
Дом построен в 1906 году, расположен в самом сердце Монте-Эсторил, вставлен на великолепный …
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
341 м²
€ 1,070,000
Castelhana Residences - это новый комплекс, состоящий из 6 вилл премиум-качества,…
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
430 м²
€ 1,680,000
Этот роскошный дом площадью 430 кв.м находится в эксклюзивном кондоминиуме с бассейном и час…
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
225 м²
€ 3,100,000
Вилла с 3 спальнями площадью 225 кв.м, совершенно новая, с 3 парковочными местами, террасами…
Вилла 3 спальни
Estoril, Португалия
395 м²
€ 1,990,000
Современный дом, просторная гостиная, 3 спальни-люкса, полностью оборудованная кухня.Выход н…
Вилла 4 спальни
Alcabideche, Португалия
350 м²
€ 1,395,000
Двуэтажный современный дом с огромными балконами, с которых открывается ошеломительный ивид&…
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
257 м²
€ 2,200,000
Современный светлый дом с просторными балконами и террасой, с которых можно любоваться…
Вилла 11 спален
Cascais, Португалия
1 184 м²
€ 9,600,000
Элегантная вилла расположена в Кашкайше, Португалия. В светлом и просторном доме площадью 11…
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
700 м²
€ 2,500,000
Прекрасная вилла в Кашкайше. Жилая площадь объекта недвижимости занимает 700 кв. м. Вилла вк…
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Параметры недвижимости в Cascais, Португалия
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