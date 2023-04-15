Купить квартиру в Cascais, Португалия

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Квартира 4 спальни
Estoril, Португалия
256 м²
€ 2,750,000
Квартира с 4 спальнями, 256 кв.м. (общая площадь), с видом на океан, в новом кондоминиуме с …
Квартира 3 спальни
Sao Joao do Estoril, Португалия
184 м²
€ 1,350,000
Комплекс, расположенный в Сан-Жуан-ду-Эшторил, состоит из двух зданий, А и В, в каждом из ко…
Квартира 1 спальня
Cascais, Португалия
106 м²
€ 725,000
Просторная квартира 106 м2 , 1 спальня, 1 машиноместо в проекте класса люкс - закрытом…
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
158 м²
€ 2,650,000
Отличная квартира 3 спальни в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море, есть …
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
174 м²
€ 1,550,000
Отличная квартира 3 спальни в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море,…
Пентхаус 4 спальни
Cascais, Португалия
211 м²
€ 2,778,000
Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором…
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
161 м²
€ 1,269,800
Просторная квартира 161 м2 , 3 спальни, терраса 13 м2, 3 машиноместа&nb…
Квартира 3 спальни
Alcoitao, Португалия
136 м²
€ 1,187,240
Квартира 3 спальни 136 кв.м. с садом 96 кв.м. и бассейном, в здании Tamariz 7125, расп…
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
4 ванных комнат
232 м²
€ 2,760,000
4 Спальня - Продается - Кашкайш, ПортугалияРоскошные удобства включают тренажерный зал, SPA,…
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
2 ванных комнат
141 м²
€ 850,000
Challet Maestro Estoril Condominium - это новая премиальная разработка в одном из самых симв…
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
2 ванных комнат
113 м²
€ 858,000
Большая и роскошная квартира с спальней 2 в центре Кашкайш, Португалия. Эта квартира в краси…
Квартира 2 спальни
Sao Domingos de Rana, Португалия
3 ванных комнат
222 м²
€ 1,125,000
A magnificent 2 bedroom apartment with seaview in Jardins da Parede in Cascais. The apartmen…
Квартира 3 спальни
Estoril, Португалия
168 м²
€ 918,500
Просторная квартира 168 м2 с террасой 26 м2 и 3 машиноместа в новом комплексе с бассейном Pa…
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
189 м²
€ 1,340,000
Просторная квартира с 3 спальнями, 4 ванными комнатами, террасой 14 м2, двумя…
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
€ 990,000
Новый комплекс Bayview Horizon расположен у самого въезда в центр Кашкайш, рядом с океа…
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
143 м²
€ 1,280,000
Просторная квартира с 2 спальнями, 3 ванными комнатами, террасой 70 м2, двумя частными …
Квартира 1 спальня
Estoril, Португалия
106 м²
€ 694,000
Комплекс Green Hill расположен в жилом районе, отмеченном спокойствием и уед…
Пентхаус 3 спальни
Cascais, Португалия
198 м²
€ 3,390,000
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
134 м²
€ 1,460,000
Квартира 2 спальни площадью 134 кв.м., новая, с 2 парковочными местами, террасами обще…
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
152 м²
€ 825,000
Великолепный апартамент с видом на море расположен в Кашкайше, Португалия. В апартаменте общ…
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
165 м²
€ 720,000
Эти замечательные апартаменты находятся в Кашкайше, регион Лиссабон, Португалия. Аккуратная…
Квартира
Cascais, Португалия
€ 750,000
Шикарные апартамнты в Кашкайше с 4 комнатами и тремя балконами с видом на море. Апартаменты…
Квартира
Cascais, Португалия
€ 1,550,000
Роскошь и традицию включает в себя квартира типа дуплекс Т3, которая находится в близи мор…
Квартира
Cascais, Португалия
€ 2,900,000
Сказочный пентхаус в частном кондоминиуме с прекрасным видом на море, на первой линии Маргин…
Квартира
Cascais, Португалия
€ 650,000
РОСКОШЬ И ТРАДИЦИЯ БЛИЗКО ОТ МОРЯ Апартаменты типа T2 с садом. В этих апартаментах есть: - 1…
Квартира
Cascais, Португалия
€ 700,000
Великолепная и светлая квартира площадью 160 квадратных метров, расположенная в Эшториле. На…
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