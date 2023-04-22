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Жильё в Campo de Ourique, Португалия

29 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
79 м²
€ 580,000
Квартира с 2 спальнями, расположенная в комплексе Coelho da Rocha 80, в Campo de Ourique.Эта…
Квартира 1 спальня в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
55 м²
€ 530,000
Апартаменты с одной спальней площадью 55m² и террасой 7m² Ourique - это новый комплекс, кото…
Квартира 2 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
83 м²
€ 690,000
Апартаменты с двумя спальнями площадью 83m² Ourique - это новый комплекс, который будет пост…
Квартира 1 спальня в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
41 м²
€ 410,000
Апартаменты с одной спальней площадью 41m² и террасой 5m² Ourique - это новый комплекс, кото…
Квартира 1 спальня в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
53 м²
€ 510,000
Апартаменты с одной спальней площадью 53m² Ourique - это новый комплекс, который будет постр…
Квартира 1 спальня в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
53 м²
€ 505,000
Апартаменты с одной спальней площадью 53m² Ourique - это новый комплекс, который будет постр…
Квартира 1 спальня в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
48 м²
€ 480,000
Апартаменты с одной спальней площадью 48m² террасой 6m² Ourique - это новый комплекс, которы…
Квартира 1 спальня в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
66 м²
€ 630,000
Апартаменты с одной спальней площадью 66m² Ourique - это новый комплекс, который будет постр…
Квартира 2 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
96 м²
€ 790,000
Апартаменты с двумя спальнями площадью 96m² Ourique - это новый комплекс, который будет пост…
Квартира 1 спальня в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
62 м²
€ 620,000
Апартаменты с одной спальней площадью 62m² и террасой 11m² Ourique - это новый комплекс, кот…
Квартира 1 спальня в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
55 м²
€ 530,000
Апартаменты с оной спальней площадью 83m² Ourique - это новый комплекс, который будет постро…
Квартира 1 спальня в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
54 м²
€ 565,000
Апартаменты с одной спальней площадью 54m² и террасой 7m² Ourique - это новый комплекс, кото…
Квартира 1 спальня в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
85 м²
€ 830,000
Апартаменты с одной спальней площадью 85m² Ourique - это новый комплекс, который будет постр…
Квартира 1 спальня в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
39 м²
€ 410,000
Апартаменты с одной спальней площадью 39m² и террасой 8m² Ourique - это новый комплекс, кото…
Квартира 1 спальня в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
44 м²
€ 410,000
Апартаменты с одной спальней площадью 44m² и террасой 8m² Ourique - это новый комплекс, кото…
Дуплекс 3 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Campo de Ourique, Португалия
143 м²
€ 890,000
Amoreiras — один из районов с лучшим качеством жизни в Лиссабоне, с большим предл…
Квартира 2 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
133 м²
€ 795,000
Этот жилой комплекс в Campo de Ourique  имеет бассейн на крыше с фантастическим видом н…
Квартира 1 спальня в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
75 м²
€ 385,000
Апартаменты с одной спальней + дополнительная комната площадью 75m² и верандой 13m² Campo 29…
Квартира 1 спальня в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
85 м²
€ 398,000
Апартаменты с одой спальней + дополнительная комната площадью 85m² и верандой 14m² Campo 292…
Квартира 2 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
87 м²
€ 650,000
Апартаменты с двумя спальнями площадью 86.8m² Campo de Ourique 80 - это новый комплекс в сам…
Квартира 3 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 3 спальни
Campo de Ourique, Португалия
152 м²
€ 1,200,000
Campo de Ourique 80 - это новый комплекс в самом сердце Кампу-де-Оурике, одного из самых вос…
Квартира 1 спальня в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
79 м²
€ 580,000
Апартаменты с одной спальней и дополнительной комнатой площадью 79.27m² и террасой 16.36m² C…
Квартира 2 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
87 м²
€ 630,000
Апартаменты с двумя спальнями площадью 86.8m² Campo de Ourique 80 - это новый комплекс в сам…
Квартира 2 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
123 м²
€ 670,000
Квартира с 2 спальнями площадью 115,44 м2 с балконом, парковочным местом и кладовой&nbs…
Квартира 5 спален в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 5 спален
Campo de Ourique, Португалия
379 м²
€ 2,600,000
Квартира с 5 спальнями площадью  342,74 м2, с балконом, 1 парковкой и кладовой в новом&…
Пентхаус 4 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Campo de Ourique, Португалия
356 м²
€ 3,250,000
Квартира с 4 спальнями площадью  356 м2, с балконом, террасой 60 м2, бассейно…
Квартира 1 спальня в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
81 м²
€ 610,000
 Квартира площадью  81 м2,на 1 этаже с 1 спальней, террасой 34 м2 ,и кла…
Дуплекс 4 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Campo de Ourique, Португалия
185 м²
€ 925,000
Фантастический дуплекс с4 спальнями в отличном месте .В квартире 2 превосходных южных т…
Квартира 2 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
103 м²
€ 720,000
Комплекс Jardim de São Mamede расположен в в знаменитом районе Príncipe Real, …

Параметры недвижимости в Campo de Ourique, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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