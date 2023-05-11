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Avenidas Novas
Жильё в Avenidas Novas, Португалия
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30 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
3
3
184 м²
22/26
€ 1,435,000
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
4
4
255 м²
26
€ 1,630,000
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
1
49 м²
€ 380,000
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
81 м²
€ 630,000
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
2
87 м²
1
€ 703,000
Квартира
Avenidas Novas, Португалия
36 м²
€ 305,000
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
1
68 м²
€ 630,000
Квартира
Avenidas Novas, Португалия
60 м²
€ 475,000
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
110 м²
€ 795,000
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
97 м²
€ 845,000
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
1
90 м²
€ 715,000
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
1
66 м²
€ 420,000
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
139 м²
€ 720,000
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
3
170 м²
€ 960,000
Квартира
Avenidas Novas, Португалия
€ 1,150,000
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
104 м²
€ 790,000
Квартира 4 спальни
Avenidas Novas, Португалия
4
205 м²
€ 1,200,000
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
111 м²
€ 945,000
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
1
65 м²
€ 635,000
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
1
53 м²
€ 502,000
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
1
57 м²
€ 500,000
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
87 м²
€ 865,000
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
108 м²
€ 1,096,000
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
87 м²
€ 698,000
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
1
57 м²
€ 508,000
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
87 м²
€ 703,000
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
1
57 м²
€ 514,000
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
1
49 м²
€ 543,000
Квартира 4 спальни
Avenidas Novas, Португалия
4
187 м²
€ 1,790,000
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
3
152 м²
€ 1,300,000
Параметры недвижимости в Avenidas Novas, Португалия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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