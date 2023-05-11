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Жильё в Avenidas Novas, Португалия

30 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Этаж 22/26
€ 1,435,000
Квартира 3 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 26
€ 1,630,000
Квартира 1 спальня в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 1
Площадь 49 м²
€ 380,000
Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 2
Площадь 81 м²
€ 630,000
Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1
€ 703,000
Квартира в Avenidas Novas, Португалия
Квартира
Avenidas Novas, Португалия
Площадь 36 м²
€ 305,000
Квартира 1 спальня в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 1
Площадь 68 м²
€ 630,000
Квартира в Avenidas Novas, Португалия
Квартира
Avenidas Novas, Португалия
Площадь 60 м²
€ 475,000
Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
€ 795,000
Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 2
Площадь 97 м²
€ 845,000
Квартира 1 спальня в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 1
Площадь 90 м²
€ 715,000
Квартира 1 спальня в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 1
Площадь 66 м²
€ 420,000
Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 2
Площадь 139 м²
€ 720,000
Квартира 3 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
€ 960,000
Квартира в Avenidas Novas, Португалия
Квартира
Avenidas Novas, Португалия
€ 1,150,000
Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
€ 790,000
Квартира 4 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 4 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 4
Площадь 205 м²
€ 1,200,000
Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 2
Площадь 111 м²
€ 945,000
Квартира 1 спальня в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
€ 635,000
Квартира 1 спальня в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 1
Площадь 53 м²
€ 502,000
Квартира 1 спальня в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 1
Площадь 57 м²
€ 500,000
Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 2
Площадь 87 м²
€ 865,000
Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
€ 1,096,000
Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 2
Площадь 87 м²
€ 698,000
Квартира 1 спальня в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 1
Площадь 57 м²
€ 508,000
Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 2
Площадь 87 м²
€ 703,000
Квартира 1 спальня в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 1
Площадь 57 м²
€ 514,000
Квартира 1 спальня в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 1
Площадь 49 м²
€ 543,000
Квартира 4 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 4 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 4
Площадь 187 м²
€ 1,790,000
Квартира 3 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
€ 1,300,000

Параметры недвижимости в Avenidas Novas, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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