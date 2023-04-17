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Купить недвижимость в Alcantara, Португалия

19 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantara, Португалия
3 ванных комнат 98 м² Количество этажей 1
€ 540,000
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 98 кв.м. в Alc & acirc; Нтара, Лиссабон, встр…
Квартира 1 спальняв Alcantara, Португалия
Квартира 1 спальня
Alcantara, Португалия
38 м²
€ 270,000
Апартаменты студия площадью 38m² Santo Amaro 154 - это новый жилой комплекс, который зародит…
Квартира 1 спальняв Alcantara, Португалия
Квартира 1 спальня
Alcantara, Португалия
36 м²
€ 280,000
Апартаменты студия площадью 35m² и верандой 3.10m² Santo Amaro 154 - это новый жилой комплек…
Квартира 1 спальняв Alcantara, Португалия
Квартира 1 спальня
Alcantara, Португалия
36 м²
€ 285,000
Апартаменты студия площадью 38.60m² и верандой 3.10m² Santo Amaro 154 - это новый жилой комп…
Квартира 1 спальняв Alcantara, Португалия
Квартира 1 спальня
Alcantara, Португалия
36 м²
€ 275,000
Апартаменты студия площадью 35m² Santo Amaro 154 - это новый жилой комплекс, который зародит…
Квартира 1 спальняв Alcantara, Португалия
Квартира 1 спальня
Alcantara, Португалия
57 м²
€ 500,000
Апартаменты с одной спальней площадью 60m², верандой 4.76m², террасой 3.10m² Santo Amaro 154…
Квартира 1 спальняв Alcantara, Португалия
Квартира 1 спальня
Alcantara, Португалия
54 м²
€ 390,000
Апартаменты с одной спальней площадью 54m² и верандой 4.40m² Santo Amaro 154 - это новый жил…
Квартира 1 спальняв Alcantara, Португалия
Квартира 1 спальня
Alcantara, Португалия
54 м²
€ 380,000
Апартаменты с одной спальней площадью 50m² и верандой 1.40m² Santo Amaro 154 - это новый жил…
Квартирав Alcantara, Португалия
Квартира
Alcantara, Португалия
53 м²
€ 370,000
Апартаменты студия площадью 53m² Santo Amaro 154 - это новый жилой комплекс, который зародит…
Квартира 1 спальняв Alcantara, Португалия
Квартира 1 спальня
Alcantara, Португалия
54 м²
€ 385,000
Апартаменты с одной спальней площадью 55M и верандой 1.40m² Santo Amaro 154 - это новый жило…
Квартира 2 спальнив Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantara, Португалия
84 м²
€ 440,000
2-комнатная квартира площадью 83,53m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
Квартира 2 спальнив Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantara, Португалия
84 м²
€ 500,000
2-комнатная квартира площадью 84,28m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
Квартира 2 спальнив Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantara, Португалия
80 м²
€ 520,000
2-комнатная квартира площадью 72,38m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
Квартира 2 спальнив Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantara, Португалия
77 м²
€ 535,000
2-комнатная квартира площадью 76,57m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
Квартира 2 спальнив Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantara, Португалия
84 м²
€ 545,000
2-комнатная квартира площадью 84,28m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
Квартира 2 спальнив Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantara, Португалия
132 м²
€ 740,000
2-комнатная квартира площадью 132m² и верандой 5m², расположенная в новом жилом проекте в са…
Квартира 2 спальнив Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantara, Португалия
131 м²
€ 755,000
2-комнатная квартира площадью 131m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Алка…
Квартира 2 спальнив Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantara, Португалия
130 м²
€ 745,000
2-комнатная квартира площадью 130m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Алка…
Квартира 2 спальнив Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantara, Португалия
132 м²
€ 750,000
2-комнатная квартира площадью 132m², и верандой 13m², расположенная в новом жилом проекте в …

Параметры недвижимости в Alcantara, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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