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Дома в Albufeira e Olhos de Agua, Португалия

Albufeira
9
18 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Албуфейра, Португалия
Вилла 3 спальни
Албуфейра, Португалия
4 ванных комнат 232 м²
€ 3,300,000
Роскошная современная вилла, в настоящее время строящаяся, расположенная в Сесмариасе, Албуф…
Вилла 2 спальни в Albufeira, Португалия
Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
2 ванных комнат 107 м²
€ 680,000
Роскошная Плоский двумя спальнями, в эксклюзивном 52-квартирном морском курорте, расположенн…
Вилла 4 спальни в Албуфейра, Португалия
Вилла 4 спальни
Албуфейра, Португалия
5 ванных комнат
€ 3,250,000
Роскошная вилла в Албуфейре. Это фантастическая возможность приобрести роскошную современн…
Вилла 2 спальни в Albufeira, Португалия
Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
220 м²
€ 1,991,500
Первый этаж виллы Amendoeira состоит из прихожей с просторной гостиной, столовой и дизайнерс…
Вилла 3 спальни в Albufeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
220 м²
€ 1,991,500
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Таунхаус 2 спальни в Albufeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Albufeira, Португалия
148 м²
€ 750,000
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Вилла 6 спален в Albufeira, Португалия
Вилла 6 спален
Albufeira, Португалия
4 ванных комнат 392 м² Количество этажей 3
€ 4,000,000
Основная вилла состоит из 6 спален и пяти ванных комнат.С гостиной и столовой и полностью об…
Вилла 4 спальни в Albufeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Albufeira, Португалия
240 м² Количество этажей 3
€ 750,000
Эта красивая вилла с 5 спальнями и 3 этажами находится в хорошем состоянии, с наружными и вн…
Таунхаус 3 спальни в Албуфейра, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Албуфейра, Португалия
3 ванных комнат 180 м²
€ 443,000
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …
Вилла 3 спальни в Албуфейра, Португалия
Вилла 3 спальни
Албуфейра, Португалия
4 ванных комнат
€ 1,125,000
Современная вилла рядом с пристанью для яхт Албуфейры, в нескольких минутах ходьбы от всех о…
Вилла 4 спальни в Albufeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Albufeira, Португалия
4 Количество комнат 5 ванных комнат
€ 980,000
Таунхаус 3 спальни в Албуфейра, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Албуфейра, Португалия
3 ванных комнат 180 м²
€ 453,000
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …
Таунхаус 3 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Albufeira, Португалия
Таунхаус 3 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Albufeira, Португалия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 363 м² Количество этажей 2
€ 270,000
  Дом с тремя спальнями в Албуфейре, Алгарве. Имеет 363 кв.м. открытой площади и 149…
Таунхаус 4 комнаты в Албуфейра, Португалия
Таунхаус 4 комнаты
Албуфейра, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 218 м²
€ 420,000
Cascata village is a condominium of houses for sale in Branquiera, Albufeira, with two, thre…
Таунхаус 3 комнаты в Албуфейра, Португалия
Таунхаус 3 комнаты
Албуфейра, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 2 131 м²
€ 395,000
Cascata village is a condominium of houses for sale in Branquiera, Albufeira, with two, thre…
Дом в Albufeira, Португалия
Дом
Albufeira, Португалия
4 м²
€ 800,000
Прекрасный дом с видом на окрестности и океан расположен в пригороде Албуфейры, Алгарве. В …
Вилла 4 спальни в Albufeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Albufeira, Португалия
1 436 м²
€ 8,000,000
Великолепное, уникальное, роскошное поместье, построенное по самым высоким стандартам, распо…
Вилла 3 комнаты в Albufeira, Португалия
Вилла 3 комнаты
Albufeira, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 197 м²
€ 595,000
Great House, on a plot land 828m2, on top of Albufeira, in a very quiet area, close to the b…

Параметры недвижимости в Albufeira e Olhos de Agua, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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