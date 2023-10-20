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Бунгало на Мальте

Northern Region
3
Бунгало В архив
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3 объекта найдено
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
Это потрясающее двухквартирное бунгало в Сан-Паул-Тат-Тарга, Наксар, предлагает захватывающи…
€1,99 млн
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Qawra, Мальта
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Qawra, Мальта
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
€1,55 млн
Бунгало 3 спальни в Меллиха, Мальта
Бунгало 3 спальни
Меллиха, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Поместье Санта-Мария ( MELLIEHA ) – Бунгало с тремя спальнями в хорошем размере, построенное…
€1,80 млн

Параметры недвижимости на Мальте

с видом на море
недорогая
элитная
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