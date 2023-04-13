Купить недвижимость в Вильнюсское городское самоуправление, Литва

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541 объект найдено
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Дом
Вильнюс, Литва
94 м²
Количество этажей 2
€ 259,900
ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ, СТИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 4 КОМНАТНЫХ КОТЕД В ЗУДЖСЕ! Продается качественный и с…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
32 м²
3/9 Этаж
€ 108,000
За деньги Сад на продажу 1 комнатная квартира в проекте, с частичной отделкой. При необходим…
Квартира 1 комната
Rokantiskes, Литва
1 Количество комнат
29 м²
3/5 Этаж
€ 69,000
ПОКУПКА ТЕПЛО 1 КОМНАТА БЫЛА В НОВОМ ПОЛНОМ! _______________________________________________…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
51 м²
4/9 Этаж
€ 105,000
ПОКУПКА ПОЗВОНЕНИЯ ПОТОЛКИ - DU BIG ИЗУЛИННЫЙ НОМЕР! Стратегически комфортное место для жизн…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
58 м²
1/1 Этаж
€ 55,000
Продается квартира в Вокес г. 10, в Лентваре, Тракай р. себя. ⋙ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Тип здан…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
50 м²
6/6 Этаж
€ 209,902
Привлекательные изображения и функциональность: откройте для себя новый дом в самом сердце S…
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат
29 м²
3/5 Этаж
€ 83,500
Хорошая улица Хоуп расположена в восточной части города, в новом районе города. Район района…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
66 м²
3/4 Этаж
€ 235,000
КЛАССИРОВАННЫЙ В ЭРДВУСЕ, ВЫСОКИЙ ЛЮБОМИС КУПИТЬ, В ОТЧЕТЕ УБЕДЕННОГО ГОРОДА, В ПОЛНОЙ ГОРОД…
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат
32 м²
3/9 Этаж
€ 108,000
За деньги Сад на продажу 1 комнатная квартира в проекте, с частичной отделкой. При необходим…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
81 м²
3/11 Этаж
€ 199,900
ПРОДАНО ВАМ И ЭРДВУС 3 КОМНАТЫ С БАЛКОНОМ И КОНФИДЕНЦИЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ МЕСТО. Это апартам…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
51 м²
6/13 Этаж
€ 119,000
ПОВЕРХНО ДЛЯ ПРОДАЖИ, ERDVUS 2 КОМНАТЫ ПОКУПКИ, ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ G. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Адрес:…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
36 м²
6/6 Этаж
€ 175,000
2-комнатная квартира на продажу в Spy, Cairnaw g. 17. Квартира только что меблирована, вы мо…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
63 м²
8/9 Этаж
€ 152,000
ВЫПУСКНАЯ ПРОЦЕДУРА ИНСТРУМЕНТА 2-Х ЭТОГО НОМЕРА В СЛУЧАЕ! Отличный выбор для поиска аккура…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
42 м²
7/8 Этаж
€ 137,000
ОЗО Г., НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ „ GO LIFE “ 42 КВ.М, 2 К. Бутас с Далин АПДАЙ. ДЛЯ ДОП…
Квартира 3 комнаты
Pustalaukis, Литва
3 Количество комнат
70 м²
5/5 Этаж
€ 112,800
ERDVUS И МОЛОДЕЖНЫЕ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ КОЛЛЕКЦИЮ G. МЫ БУДЕМ ЗАПОЛНЕНЫ! ПРЕИМУЩЕСТВА - Функц…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
42 м²
7/8 Этаж
€ 137,000
В БЕЛОМ, НОВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРОЕКТЕ „ GO LIFE “ 42 KV.M, 2 K. Бутас с Далин АПДАЙ. ДЛЯ Д…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
63 м²
8/9 Этаж
€ 152,000
ВЫПУЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ИНСТРУМЕНТА 3-Х ЭТОГО НОМЕРА, ПОКУПАЮЩИЕ В СЛУЧАЕ! Отличный выбор для …
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
64 м²
8/9 Этаж
€ 104,900
Верхние обложки продают просторную и функционально вымытую 3-комнатную квартиру! -----------…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
64 м²
4/4 Этаж
€ 184,900
ПРОДАВАТЬ ВЫ ВЫБРАНЫ И ОТОПЛЕНИЕ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В КАРОЛИНИЧЕСКОМ! ПРЕИМУЩЕСТВО: * НОВАЯ С…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
41 м²
2/8 Этаж
€ 143,000
2 к. жилье в новом строительном проекте B23 В Новом городе МЫ ОСТАЕМСЯ В ДЕНЬ СРЕДНИХ, УЖЕ …
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат
33 м²
3/5 Этаж
€ 115,000
В Антакальном, одном из самых ценных жилых домов, светлая, сверхоптоволоконная квартира с пр…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
43 м²
4/7 Этаж
€ 202,000
2-комнатная квартира на продажу в Spy, Cairnaw g. 17. Квартира только что меблирована, вы м…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
79 м²
5/5 Этаж
€ 339,000
НОВЫЙ ТОЛЬКО 5 АПАРТАМЕНТНЫЙ ПРОЕКТ В ОБЪЕКТЕ СТАРЫХ - В ДЕВУШКЕ ЯВОРИТА! LIKO ТОЛЬКО 3 АПАР…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
66 м²
5/5 Этаж
€ 289,900
ТОЛЬКО АПАРТАМЕНТНЫЙ ПРОЕКТ 5 В ОБМЕНЕ СТАРЫХ - В ДЕВУШКЕ ДЖАВ! LIKO ТОЛЬКО 3 АПАРТАМЕНТА ! …
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
47 м²
5/7 Этаж
€ 220,000
2-комнатная квартира на продажу в Spy, Cairnaw g. 17. Квартира только что меблирована, вы мо…
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат
124 м²
5/5 Этаж
€ 489,000
НОВЫЙ ТОЛЬКО 5 АПАРТАМЕНТНЫЙ ПРОЕКТ В ОБЪЕКТЕ СТАРЫХ - В ДЕВУШКЕ ЯВОРИТА! LIKO ТОЛЬКО 3 АПАР…
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат
129 м²
3/4 Этаж
€ 464,000
ЭРДМС И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 129 CVADRATIC METHERS С ВЫСОКОЙ СЛУБОЙ, БОЛЬШОЙ, БАЛКОН И ЭРДВИЯ 25 C…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
76 м²
1/3 Этаж
€ 258,000
ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ, НЕЗАВИСИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С УБЫЧКОЙ ТЕРАСА ДЛЯ ВЕРТИНАНТОВОГО КАЧЕСТВА И ИСК…
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат
74 м²
1/5 Этаж
€ 319,000
СОВРЕМЕННЫЕ И ИТИН ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 4 КОМНАТЫ КУПИТЬ С ТЕРАСА В ОДНОМ ПЕРСПЕКТИВНОМ МИКРОРАЙОН…
Дом
Вильнюс, Литва
193 м²
Количество этажей 2
€ 249,900
ИСТОЧНИК СУРНИИ, В РАМИО-МЕСТЕ, ВЫБРАН КАЧЕСТВОМ 2022 - МЕТОДА A + КЛАСС ДОМ ГЛАВНАЯ БИТУАЦИ…
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Параметры недвижимости в Вильнюсское городское самоуправление, Литва
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