Купить недвижимость в Вильнюсский район, Литва

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223 объекта найдено
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Дом
Uzlandziai, Литва
109 м²
Количество этажей 2
€ 185,000
СОВРЕМЕННЫЕ КЛАССЫ + КНИГИ В ДОМЕ ВОЕННОЙ! .................................................…
Дом
Skridai, Литва
108 м²
Количество этажей 2
€ 220,000
ДОМ ДВУХ БОЛЬНЫХ ВЫПУСКАЕТСЯ В ВОРОТАХ. Это место, где после работы мечтают пойти домой и о…
Дом
Jadvygiskes, Литва
117 м²
Количество этажей 2
€ 215,000
AKCIA! ДЛЯ ДОМА NR.7, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРИМЕНИМО. НОВАЯ ЦЕНА С EQION 215.000 EUR! 12 ИНДИ…
Дом
Stripunai, Литва
48 м²
Количество этажей 2
€ 55,000
В впечатляющем красивом месте, в зрелом сосновом лесу, продается качественная 48 кв. Садовый…
Квартира 2 комнаты
Naujakiemis, Литва
2 Количество комнат
41 м²
4/4 Этаж
€ 144,900
ПРОДАНО ПОЛНЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ 2 НОМЕРА КУПИТЬ С БАЛКОНОМ НА ЭТАЖЕ! Идеальный выбор для тех,…
Дом
Paliepiai, Литва
134 м²
Количество этажей 1
€ 39,000
10 ЖИВАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРМИНАЦИЯ С СТАТИЕЙ НИЗКОЙ, ТЕМНОЙ К., ПОЛНЫЙ ГОРОД РАДЖОН! Продается уч…
Дом
Paliepiukai, Литва
101 м²
Количество этажей 1
€ 149,000
ПРОДАВАТЬ КАЧЕСТВО И ХОРОШО ПЛАНИРОВАТЬ ОДИН ВЫСОКИЙ ЖИВОЙ ДОМ, КОТОРЫЙ ВЫ ПРОИЗОЙДЕТЕ С ВАШ…
Дом
Rokantiskes, Литва
148 м²
Количество этажей 2
€ 229,000
ПОДЕЛИТЬСЯ 147,54 КВ.М. СУБЛОЦИРОВАННАЯ ЖИЗНЬ С УЧАСТИЕМ ПИЛЬНЫ, ИНДИКАТОРИЕЙ НОВЫХ БЕСИВИСТ…
Дом
Rokantiskes, Литва
148 м²
Количество этажей 2
€ 229,000
ПОДЕЛИТЬСЯ 147,54 КВ.М. СУБЛОЦИРОВАННАЯ ЖИЗНЬ С УЧАСТИЕМ ПИЛЬНЫ, ИНДИКАТОРИЕЙ НОВЫХ БЕСИВИСТ…
Квартира 2 комнаты
Roda, Литва
2 Количество комнат
45 м²
1/2 Этаж
€ 59,000
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
142 м²
Количество этажей 1
€ 324,500
СОВРЕМЕННЫЙ И ИТИН ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 142 КВ. М ОДИН ДОМ С ОТОПЛЕНИЕМ ГЕОТЕРМИНА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ …
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
170 м²
Количество этажей 2
€ 349,900
ПЕРЕД ЛЕСОМ, НЕРИИ СТРАНЫ, НЕПРАВИЛЬНО-СРОЧНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, 169,56 КВ.М ДОМ С РАЗДЕЛОМ 6,…
Дом
Skauduliskes, Литва
53 м²
Количество этажей 2
€ 19,000
В ИЗОБРАЖЕНИИ, ВСЕ СТРАНА, ЕСПЧ ПРОДАЕТСЯ 2 ВЫСОКИХ, 53,20 кВ. М. Дом Каркасиса Содо с волей…
Дом
Avizieniai, Литва
244 м²
Количество этажей 2
€ 324,900
ЭРДВУС, КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАГРУЗНЫЙ ДОМ ДВУХ ВЫСОКИХ С ЦЕЛЕМ И ЗАНЯТОСТЬ Я СОХРАНИМ…
Дом
Kryzkelis, Литва
55 м²
Количество этажей 1
€ 70,000
Потрясающие объятия природы, у зрелого соснового леса, продаются 20 акров усадьбы. Место тих…
Дом
Dimsa, Литва
125 м²
Количество этажей 1
€ 58,000
Пакет старый, Димша к. продается вживую. дом Цена 58 000 € Общая информация: Уже есть фундам…
Дом
Baltoji Voke, Литва
115 м²
Количество этажей 1
€ 159,000
ИСКУССТВА В BESIVYSTANDS В LIVACIETING A + КЛАСС ОДИН ВЫСОКИЙ В ДОМЕ, ВИЛЬОН РАЙ. Уютный и …
Квартира 2 комнаты
Vilkeliskes, Литва
2 Количество комнат
35 м²
5/5 Этаж
€ 94,000
ПРОДАЛ ВАС И ПОЛНЫЕ 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В УИЛЬОНЕ! Уютная и очень аккуратная, полностью оборудов…
Квартира 3 комнаты
Вильнюсский район, Литва
3 Количество комнат
64 м²
2/3 Этаж
€ 167,000
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
198 м²
Количество этажей 2
€ 320,000
КЛАССИРОВАННЫЙ В ЭПДАТЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДОМЕ ДВУХ ВЫСОКИХ В РАНДЕ, ВИЛЬОН С РАЗДЕЛОМ 8.6 ARS,…
Дом
Dusinenai, Литва
55 м²
Количество этажей 1
€ 129,000
ПРОДАНО ДОМА СОДО ДОМА В ПРОДАЖЕ *8 ЗОНА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ *АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ…
Дом
Svedai, Литва
104 м²
Количество этажей 1
€ 230,000
НОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В ДОМЕ ЖИЗНИ, ПОТОЛКИ, ОСТРОВОК И РАСИОНАЛОВ, ОБЪЯСНЕННЫХ 4 НОМЕРА, A + …
Дом
Giruliai, Литва
114 м²
Количество этажей 2
€ 399,900
В ОДНОЙ ЖИЗНИ, ПРЕМИНАЛЬНОЙ НЕРИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАРКЕ, ПРОБАНГУАГ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 114.21 КВ.М…
Квартира 1 комната
Veliucionys, Литва
1 Количество комнат
20 м²
4/4 Этаж
€ 34,900
ВНИМАНИЕ ВАРИАНА ИНВЕСТИЦИИ -------------------------------------------------- -------------…
Дом
Rokantiskes, Литва
116 м²
Количество этажей 2
€ 275,999
Quality and stylishly furnished, exclusive cottage for sale in Pavlium! You dream of a place…
Дом
Tusciauliai, Литва
210 м²
Количество этажей 2
€ 399,000
ВЫ БУДЕТЕ ДОМОЙ В ИСКЛЮЧЕНИИ МЕСТА! . Это дом, окруженный окрестностями природы. Каждый день…
Дом
Ivoniskes, Литва
110 м²
Количество этажей 1
€ 165,000
Качественный и современный класс A +, 110 кв.м., дуплекс с частичной отделкой, с 5,5 участк…
Квартира 1 комната
Vilkeliskes, Литва
1 Количество комнат
35 м²
5/5 Этаж
€ 94,000
ПРОДАЛ ВАС И ПОЛНЫЙ 1 КОМНАТА БЫЛА В УИЛЬОНЕ! Уютная и очень аккуратная, полностью оборудов…
Квартира 2 комнаты
Gojus, Литва
2 Количество комнат
51 м²
2/2 Этаж
€ 91,800
ПРОДАНО ВАМ И ПРОЦЕДУРА 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В ОБУЧЕНИИ, J. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ Г. Квартира расположена…
Дом
Baltoji Voke, Литва
218 м²
Количество этажей 2
€ 275,000
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, СОЗДАННОЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ИНТЕНДЕНТНЫМ БИЗНЕСОМ С 17.63 РАЗДЕЛОМ ЗЕМ…
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Параметры недвижимости в Вильнюсский район, Литва
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