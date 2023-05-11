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Realting.com
Литва
Вильнюсский уезд
Укмергский район
Жильё в Укмергский район, Литва
Укмерге
9
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23 объекта найдено
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Дом
Zelva, Литва
57 м²
1
€ 12,000
Дом
Vaitkuskis, Литва
309 м²
2
€ 75,000
Дом
Grauzieciai, Литва
154 м²
1
€ 64,900
Квартира 3 комнаты
Укмерге, Литва
3
63 м²
5/5
€ 50,000
Дом
Varkaliskiai, Литва
81 м²
1
€ 47,000
Дом
Укмерге, Литва
69 м²
1
€ 43,000
Квартира 3 комнаты
Sventupe, Литва
3
57 м²
2/4
€ 45,000
Дом
Укмерге, Литва
56 м²
2
€ 67,500
Дом
Укмерге, Литва
160 м²
2
€ 99,000
Дом
Укмерге, Литва
83 м²
1
€ 65,000
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
2
49 м²
4/5
€ 45,000
Квартира 2 комнаты
Dainava, Литва
2
44 м²
2/2
€ 29,900
Дом
Saukava, Литва
211 м²
2
€ 129,900
Дом
Uzupusiai, Литва
89 м²
1
€ 35,000
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
2
42 м²
4/4
€ 48,000
Дом
Pabaiskas, Литва
57 м²
1
€ 19,000
Дом
Samantonys, Литва
218 м²
2
€ 149,000
Дом
Укмерге, Литва
99 м²
1
€ 150,000
Дом
Uzubaliai, Литва
82 м²
1
€ 49,900
Квартира 3 комнаты
Sventupe, Литва
3
75 м²
2/3
€ 36,000
Квартира 2 комнаты
Vidiskiai, Литва
2
56 м²
2/3
€ 73,000
Дом
Vidiskiai, Литва
231 м²
1
€ 42,000
Дом
Укмерге, Литва
75 м²
2
€ 35,000
Параметры недвижимости в Укмергский район, Литва
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