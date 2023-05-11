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Жильё в Укмергский район, Литва

Укмерге
9
23 объекта найдено
Дом в Zelva, Литва
Дом
Zelva, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
€ 12,000
Дом в Vaitkuskis, Литва
Дом
Vaitkuskis, Литва
Площадь 309 м²
Количество этажей 2
€ 75,000
Дом в Grauzieciai, Литва
Дом
Grauzieciai, Литва
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
€ 64,900
Квартира 3 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 3 комнаты
Укмерге, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
€ 50,000
Дом в Varkaliskiai, Литва
Дом
Varkaliskiai, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
€ 47,000
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
€ 43,000
Квартира 3 комнаты в Sventupe, Литва
Квартира 3 комнаты
Sventupe, Литва
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/4
€ 45,000
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
€ 67,500
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
€ 99,000
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
€ 65,000
Квартира 2 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
€ 45,000
Квартира 2 комнаты в Dainava, Литва
Квартира 2 комнаты
Dainava, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
€ 29,900
Дом в Saukava, Литва
Дом
Saukava, Литва
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
€ 129,900
Дом в Uzupusiai, Литва
Дом
Uzupusiai, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
€ 35,000
Квартира 2 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
€ 48,000
Дом в Pabaiskas, Литва
Дом
Pabaiskas, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
€ 19,000
Дом в Samantonys, Литва
Дом
Samantonys, Литва
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
€ 149,000
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
€ 150,000
Дом в Uzubaliai, Литва
Дом
Uzubaliai, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
€ 49,900
Квартира 3 комнаты в Sventupe, Литва
Квартира 3 комнаты
Sventupe, Литва
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
€ 36,000
Квартира 2 комнаты в Vidiskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vidiskiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
€ 73,000
Дом в Vidiskiai, Литва
Дом
Vidiskiai, Литва
Площадь 231 м²
Количество этажей 1
€ 42,000
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
€ 35,000

Параметры недвижимости в Укмергский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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