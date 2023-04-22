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Жильё в Raudondvario seniunija, Литва

15 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Upyte, Литва
Квартира 3 комнаты
Upyte, Литва
3 Количество комнат 65 м² 1/3 Этаж
€ 125,000
ПРОДАЖА КАЧЕСТВА И МОЛОДЕЖИ 3 К. ПОКУПКА В РОМАНЕ. МЕСТО ПАРКОВКИ BUTI PRINESS ЗАКРЫТО В 9 B…
Дом в Naujieji Bernatoniai, Литва
Дом
Naujieji Bernatoniai, Литва
192 м² Количество этажей 2
€ 310,000
PRACTICE AND MODERN EQUIPMENT SUBLOCATED HOUSE WITH GARROW. --------------------------------…
Дом в Didvyriai, Литва
Дом
Didvyriai, Литва
65 м² Количество этажей 1
€ 19,990
ТОЛЬКО 5 КИЛОМЕТРОВ ИЗ КУБЕВЫХ ГИБКОСТЕЙ, В ОКНЕ, СОДА С ДОМОМ КОРОБКИ ! Под домом большой п…
Квартира 3 комнаты в Silelis, Литва
Квартира 3 комнаты
Silelis, Литва
3 Количество комнат 52 м² 2/2 Этаж
€ 126,000
Дом в Upyte, Литва
Дом
Upyte, Литва
115 м² Количество этажей 2
€ 174,900
ГОДЫ 2023 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В РОМАНЕ. = = = = = = = = = = = = = =…
Дом в Upyte, Литва
Дом
Upyte, Литва
96 м² Количество этажей 2
€ 144,900
ГОДЫ 2023 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В РОМАНЕ. = = = = = = = = = = = = = =…
Дом в Upyte, Литва
Дом
Upyte, Литва
112 м² Количество этажей 2
€ 164,999
ГОДЫ 2023 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В РОМАНЕ. = = = = = = = = = = = = = =…
Дом в Upyte, Литва
Дом
Upyte, Литва
115 м² Количество этажей 2
€ 174,900
ГОДЫ 2023 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В РОМАНЕ. = = = = = = = = = = = = = =…
Дом в Didvyriai, Литва
Дом
Didvyriai, Литва
90 м² Количество этажей 1
€ 149,500
НОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И БЛОКИРОВАННЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ + КЛАССА В СОКРАЩЕНИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЯСН…
Дом в Didvyriai, Литва
Дом
Didvyriai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 134,900
НОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ КЛАССА В СОКРАЩЕНИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ВЫСОКОЙ К…
Дом в Silelis, Литва
Дом
Silelis, Литва
90 м² Количество этажей 2
€ 149,000
ОДЕЖДА ДВА КОТЕНДА В ЗАКРЫТИИ КАРТЫ, РОМАЙН! _______________________________________________…
Квартира 4 комнаты в Silelis, Литва
Квартира 4 комнаты
Silelis, Литва
4 Количество комнат 90 м² 1/2 Этаж
€ 149,000
ОДЕЖДА ДВА КОТЕНДА В ЗАКРЫТИИ КАРТЫ, РОМАЙН! _______________________________________________…
Дом в Upyte, Литва
Дом
Upyte, Литва
115 м² Количество этажей 2
€ 174,900
ГОДЫ 2022 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + CLASS HOUSE В РОМАНИИ. ================== 115,2…
Дом в Upyte, Литва
Дом
Upyte, Литва
112 м² Количество этажей 2
€ 164,999
ПРОДАЕТСЯ ПОСЛЕДНИЕ ГОСУДАРСТВА 2022 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ДОМ А + КЛАССА В РОМАНИИ …
Дом в Upyte, Литва
Дом
Upyte, Литва
96 м² Количество этажей 2
€ 144,900
FOR SALE 2022 STATES, EXCEPT DESIGN, A+ CLASS HOUSE IN ROMAINS. =================== FOR SA…

Параметры недвижимости в Raudondvario seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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