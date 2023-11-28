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Литва
Жилая
Raudondvario seniunija
Жильё в Raudondvario seniunija, Литва
дома
11
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11 объектов найдено
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Дом с гаражом
Upyte, Литва
96 м²
2
ГОДЫ 2023 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В РОМАНЕ. = = = = = = = = = = = = = =…
€144,900
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37064023027
valdas.gandrimas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с сигнализацией
Silelis, Литва
90 м²
2
ПРОДАНО ДВА КОТЕДА ЗАКРЫТЬ В КВАРТАЛЕ, РОМАЙН! ______________________ ПРЕИМУЩЕСТВО: - "A +" …
€149,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37060667577
raimondas.staras@capitalrealty.com
Дом
Bernatoniai, Литва
96 м²
2
ВЫБОР КЛАССОВ A++, ШТАТЫ 2023 ГОДА, ВОСКЛИЦАННЫЕ ДИЗАЙНОМ ДВУХ ВЫСОКИХ ДОМОВ В ГАРЛИИ, ПРЕДО…
€134,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37064023027
valdas.gandrimas@capitalrealty.com
Дом
Bernatoniai, Литва
96 м²
2
ВЫБОР КЛАССОВ A++, ШТАТЫ 2023 ГОДА, ВОСКЛИЦАННЫЕ ДИЗАЙНОМ ДВУХ ВЫСОКИХ ДОМОВ В ГАРЛИИ, ПРЕДО…
€134,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37064023027
valdas.gandrimas@capitalrealty.com
Дом с гаражом
Silelis, Литва
156 м²
2
КЛАССИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА 156 КВ. М. ERDVUS ДОМ В РОМАНИНАХ --------------------------------…
€295,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37060413505
aurimas.girdvila@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating
Silelis, Литва
127 м²
2
Продается в очень красивом месте, 126,65 кв.м. жилой дом с 18 века. земля S / B „ Версия “,…
€159,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37067622040
darius.daugela@capitalrealty.com
Дом с гаражом
Upyte, Литва
112 м²
2
ГОДЫ 2023 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В РОМАНЕ. = = = = = = = = = = = = = =…
€164,999
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37064023027
valdas.gandrimas@capitalrealty.com
Дом
Didvyriai, Литва
90 м²
1
НОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И БЛОКИРОВАННЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ + КЛАССА В СОКРАЩЕНИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЯСН…
€149,500
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37064007767
lukas.grigaitis@capitalrealty.com
Дом
Didvyriai, Литва
80 м²
1
НОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ КЛАССА В СОКРАЩЕНИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ВЫСОКОЙ К…
€134,900
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37064007767
lukas.grigaitis@capitalrealty.com
Дом с гаражом
Upyte, Литва
112 м²
2
ПРОДАЕТСЯ ПОСЛЕДНИЕ ГОСУДАРСТВА 2022 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ДОМ А + КЛАССА В РОМАНИИ …
€164,999
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Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37064023027
valdas.gandrimas@capitalrealty.com
Дом с гаражом
Upyte, Литва
96 м²
2
FOR SALE 2022 STATES, EXCEPT DESIGN, A+ CLASS HOUSE IN ROMAINS. =================== FOR SA…
€144,900
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Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37064023027
valdas.gandrimas@capitalrealty.com
Параметры недвижимости в Raudondvario seniunija, Литва
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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