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Дома в Raudondvario seniunija, Литва

11 объектов найдено
Дом с гаражом в Upyte, Литва
Дом с гаражом
Upyte, Литва
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
ГОДЫ 2023 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В РОМАНЕ. = = = = = = = = = = = = = =…
€144,900
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37064023027 valdas.gandrimas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с сигнализацией в Silelis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с сигнализацией
Silelis, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО ДВА КОТЕДА ЗАКРЫТЬ В КВАРТАЛЕ, РОМАЙН! ______________________ ПРЕИМУЩЕСТВО: - "A +" …
€149,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37060667577 raimondas.staras@capitalrealty.com
Дом в Bernatoniai, Литва
Дом
Bernatoniai, Литва
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
ВЫБОР КЛАССОВ A++, ШТАТЫ 2023 ГОДА, ВОСКЛИЦАННЫЕ ДИЗАЙНОМ ДВУХ ВЫСОКИХ ДОМОВ В ГАРЛИИ, ПРЕДО…
€134,900
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37064023027 valdas.gandrimas@capitalrealty.com
Дом в Bernatoniai, Литва
Дом
Bernatoniai, Литва
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
ВЫБОР КЛАССОВ A++, ШТАТЫ 2023 ГОДА, ВОСКЛИЦАННЫЕ ДИЗАЙНОМ ДВУХ ВЫСОКИХ ДОМОВ В ГАРЛИИ, ПРЕДО…
€134,900
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37064023027 valdas.gandrimas@capitalrealty.com
Дом с гаражом в Silelis, Литва
Дом с гаражом
Silelis, Литва
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
КЛАССИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА 156 КВ. М. ERDVUS ДОМ В РОМАНИНАХ --------------------------------…
€295,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37060413505 aurimas.girdvila@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Silelis, Литва
Дом с Furnace heating
Silelis, Литва
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Продается в очень красивом месте, 126,65 кв.м. жилой дом с 18 века. земля S / B „ Версия “,…
€159,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37067622040 darius.daugela@capitalrealty.com
Дом с гаражом в Upyte, Литва
Дом с гаражом
Upyte, Литва
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
ГОДЫ 2023 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В РОМАНЕ. = = = = = = = = = = = = = =…
€164,999
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37064023027 valdas.gandrimas@capitalrealty.com
Дом в Didvyriai, Литва
Дом
Didvyriai, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
НОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И БЛОКИРОВАННЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ + КЛАССА В СОКРАЩЕНИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЯСН…
€149,500
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37064007767 lukas.grigaitis@capitalrealty.com
Дом в Didvyriai, Литва
Дом
Didvyriai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
НОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ КЛАССА В СОКРАЩЕНИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ВЫСОКОЙ К…
€134,900
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37064007767 lukas.grigaitis@capitalrealty.com
Дом с гаражом в Upyte, Литва
Дом с гаражом
Upyte, Литва
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ПОСЛЕДНИЕ ГОСУДАРСТВА 2022 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ДОМ А + КЛАССА В РОМАНИИ …
€164,999
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37064023027 valdas.gandrimas@capitalrealty.com
Дом с гаражом в Upyte, Литва
Дом с гаражом
Upyte, Литва
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
FOR SALE 2022 STATES, EXCEPT DESIGN, A+ CLASS HOUSE IN ROMAINS. =================== FOR SA…
€144,900
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37064023027 valdas.gandrimas@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Raudondvario seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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