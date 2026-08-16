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Дома в Raudondvario seniunija, Литва

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4 объекта найдено
Дом в Didvyriai, Литва
Дом
Didvyriai, Литва
Площадь 26 м²
Количество этажей 1
Уютный дом с прудом - отдохнувший оазис на природе! Вы ищете мир и пространство, чтобы уйти…
$103,885
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Дом в Silelis, Литва
Дом
Silelis, Литва
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Современный и уютный жилой дом в деревне Силелис продается в месте, где реки Невезис и Немун…
$859,074
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Дом в Didvyriai, Литва
Дом
Didvyriai, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Отправлено в один из часовых часов. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = …
$272,950
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Дом в Didvyriai, Литва
Дом
Didvyriai, Литва
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Отправленный дом с грузом в 65,40 араса - на нервы "святой, земля лес", всего 15 месяцев! = …
$454,736
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Параметры недвижимости в Raudondvario seniunija, Литва

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