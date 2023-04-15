Купить недвижимость в Паневежское городское самоуправление, Литва

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Литва
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Панявежис
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32 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат
125 м²
3/4 Этаж
€ 107,300
МЫ ДУМАЕМ, ЧТО ЦЕНТР ПАНЕВСКОГО ГОРОДА, РЕСПУБЛИКА G. 28, 2 ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ ДВА И ПО…
Дом
Панявежис, Литва
131 м²
Количество этажей 1
€ 269,000
НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА, ОДИН ДОМ ВЫСОКОГО С СВЕТА ЗЕМЛИ, БЕРНГЕСТИВЫ. ДОМ В РАМИО МЕСТО, МЫ ПРОИЗ…
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат
52 м²
1/5 Этаж
€ 70,900
ПРОДАНО 2 НОМЕРА КУПИТЬ В ПЕРВОМ ДОМЕ ВЫСОКОЙ СТРАНЫ, РАМИГАЛ Г. 48, В КАНАВЗЕ. ПРОЦЕДУРА БУ…
Квартира 1 комната
Панявежис, Литва
1 Количество комнат
38 м²
4/5 Этаж
€ 45,000
ВЫБРАН В ДОМЕ ПЛАНАЦИИ НЕСТАНДАРДА 1 КОМНАТА В КНИГЕ БРОНИРОВАНИЯ, Реновированный ДОМ СЕТВИР…
Дом
Панявежис, Литва
105 м²
Количество этажей 1
€ 260,000
НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВА С ЗЕМЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛОМ ЗЕМЛИ, МАРГИРИ Г. ДОМ В РАМИО-МЕСТЕ…
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат
34 м²
3/5 Этаж
€ 25,000
2 КОМНАТЫ БЫЛИ НА САМОМ ОПАСНОСТИ, ПАНЕВЕНЦИЯ, ТРЕТЬЙ ТИП ОБЩЕГО ТИПА, В МИКРОРАЙОНЕ МИКРОРА…
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат
47 м²
5/5 Этаж
€ 46,000
2 комнаты купить в пятом доме, Виллис Г., фонд. ПРОЦЕДУРА БУСТ, ВЫБРАННАЯ С БЕЛЫМ И БУИТИННЫ…
Квартира 1 комната
Панявежис, Литва
1 Количество комнат
32 м²
1/5 Этаж
€ 34,500
ПРОДАНО В ОДНОЙ КОМНАТЕ, В ПЕРВОМ ДОМЕ ВЫСОКО, КНИГА Г., КАНЕВЗ. ЭТО МЕСЯЦ КАНАЛОВ, ЧТОБЫ ЛЮ…
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат
51 м²
3/5 Этаж
€ 60,500
2 КОМНАТЫ КУПИТЬ 3-ЛЕТНЕЕ ВЫСОКОЕ, РЕНОВАЦИОННОЕ ИМЯ ( Реновация выглядит ), МЫ ДУМАЕМ ЦЕНТР…
Квартира 1 комната
Панявежис, Литва
1 Количество комнат
36 м²
5/5 Этаж
€ 42,900
ПОДЕЛИТЬСЯ 1 КОМНАТАМИ, КОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ Г., В КАНАВЗЕ, МОДЕРНИЗОВАННОЕ ИМЯ. ПОРЯДОК …
Квартира 3 комнаты
Панявежис, Литва
3 Количество комнат
64 м²
4/5 Этаж
€ 73,000
3 комнаты купить 4-х комнатный дом, молин Г., в расе. ЭТА ПАТОГ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ – СТРА…
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат
41 м²
1/4 Этаж
€ 44,900
ПОКАЗАТЬ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ, ВОССТАНОВЛЕНЫ МЫ, ПЕРВЫЕ ВЫСОКИЕ! ГОРОДСКИЙ ЦЕНТР. НЕ ИМЕЙТЕ СТОИ…
Квартира 1 комната
Панявежис, Литва
1 Количество комнат
60 м²
4/5 Этаж
€ 46,900
ПРОДАЖА ИНЕСТАНДАРД ПЛАНАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ В ЧЕРТЕЖУ БОЛЬШОЙ CVADRATURE 1 КОМНАТА . Дом наход…
Квартира 3 комнаты
Панявежис, Литва
3 Количество комнат
65 м²
3/5 Этаж
€ 82,200
ERDVUS 3 комнаты купить !!! ---------------------------------- Удобно расположенный в городе…
Дом
Панявежис, Литва
153 м²
Количество этажей 2
€ 115,000
ПРОДАНО МЕЙННАМ В ЦЕНТРЕ ОБЪЕКТА, М. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ Г., СПАСИБО В РАМИО, НЕКОТОРЫХ И ИСКЛЮЧИТ…
Квартира 3 комнаты
Stetiskiai, Литва
3 Количество комнат
86 м²
2/3 Этаж
€ 119,000
В КАНАВЕРЕ, СТЕПИЧЕСКИЙ МИКРОРАЙОН, J. СПАСИБО Г. В Живом доме, окруженном бородой и разруше…
Дом
Панявежис, Литва
81 м²
Количество этажей 1
€ 71,500
РЕЗЮМЕ ПАНЧАЙНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ, НЕМУНА И ДАНУТ В САНКРИКАЦИИ ОТЦА ЗВУЧИТ С ДОМОМ И СЕЛЬС…
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат
51 м²
2/5 Этаж
€ 59,500
2 комнаты купить стрелы и сердечную девчонку Г., в обзоре. BUTE PERFORMED REMON, ПОКУПКА В В…
Квартира 3 комнаты
Панявежис, Литва
3 Количество комнат
59 м²
5/5 Этаж
€ 52,000
3 комнаты купить J.BASANAVIOUS G., CITY CENTER. ЭТО ПАТОГИ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ Ц…
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат
42 м²
2/2 Этаж
€ 33,900
ПРОДАНО В СОВЕТЕ 2 КОМНАТЫ В ПРАВДУРИИ G., ROWN MICRORAJONE, КАНАВИДЕНИЕ. ПРОЦЕДУРА БУСТ ( …
Дом
Панявежис, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 25,000
ЖИЗНЬ В ДОМЕ В РАМИГАЛЕ, SODES G. ДОМ ИНДИКАТИВНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА РАМИГАЛ, АФТАЛЬНАЯ КОНФИДЕНЦ…
Квартира 3 комнаты
Панявежис, Литва
3 Количество комнат
65 м²
5/5 Этаж
€ 71,600
Квартира 3 комнаты
Панявежис, Литва
3 Количество комнат
48 м²
5/5 Этаж
€ 42,500
Дом
Панявежис, Литва
396 м²
Количество этажей 2
€ 107,000
Дом
Панявежис, Литва
76 м²
Количество этажей 1
€ 66,500
ЧАСТЬ ДОМА В СЛОВОЙ ПОЛОВИНЕ, ЦЕНТРАЛЬСКОМ ГОРОДЕ ПАНЧАСА. ДОМ В ОДНОМ ВЫСОКОМ, АКЦИОНЕРНАЯ …
Дом
Панявежис, Литва
155 м²
Количество этажей 2
€ 220,000
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат
47 м²
1/2 Этаж
€ 35,000
КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ - ЧАСТЬ ДОМА ЖИЛЬЯ (ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ) В ЦЕНТРЕ ПОЖАРНОГО ЦЕНТРА НА АЛГИРДН…
Дом
Панявежис, Литва
45 м²
Количество этажей 2
€ 31,000
ЧАСТЬ ДОМА В БЕРМИНАРЕ Г., КАНЕВ. ПРОДАЖА ГЛАВНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО УСТАНОВКИ 45 КВ.М. И ТЕМНАЯ Ч…
Дом
Панявежис, Литва
70 м²
Количество этажей 1
€ 45,000
Живой дом в G, ПАНЕВЛЕНЦИЯ ТЕКУЩЕГО. ГЛАВНЫЙ ПУТЬ: ТРЕБУЕТСЯ КАПИТАЛ ИНВОЛЮЦИЯ ИЛИ УДАЛЯЙТЕ …
Дом
Панявежис, Литва
47 м²
Количество этажей 2
€ 35,000
ЧАСТЬ ЖИВОГО ДОМА ( УДАЛЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНО ) ПАНЕВСКИЙ ГОРОД-ЦЕНТР - АЛЬГИРДО В GATVIEW. ВОЗМ…
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