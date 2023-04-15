Купить недвижимость в Палангское городское самоуправление, Литва

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Литва
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Паланга
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78 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Паланга, Литва
1 Количество комнат
20 м²
1/4 Этаж
€ 59,900
Отличный выбор для поиска жилья для коротких побегов на море, где вы можете совместить отдых…
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат
79 м²
1/11 Этаж
€ 274,750
Редкая возможность! Просторный лофт в самом сердце Паланги! Даже 78кв.м. чердак на 2 этажа…
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат
64 м²
2/3 Этаж
€ 140,000
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
1 Количество комнат
21 м²
1/3 Этаж
€ 83,900
Summer is right here, and do you already have a summer house on the seaside? Come and stay h…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 219,900
В ПАЛАНГЕ, В ЕГО ПУТИ, СТАТОМЫ НОВЫЙ ДОМ. КОТ, КОТОРЫЙ ЭТОГО ГОДА, ГДЕ СУБЛОЦИРОВАНО АНАЛОГИ…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 225,900
Коттедж, уже построенный на Паланге, Остее, в настоящее время продается. Частичная отделка, …
Дом
Паланга, Литва
40 м²
Количество этажей 2
€ 204,000
В КУНИГИНЕ ВСЕ ГРЕЙТЫ ДЛЯ ПОКУПАНИЯ СИГНАЛА. ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, С ВСЕМИ ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЛЫ…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 189,900
В ПАЛАНГЕ, В ЕГО ПУТИ, СТАТОМЫ НОВЫЙ ДОМ. КОТ, КОТОРЫЙ ЭТОГО ГОДА, ГДЕ СУБЛОЦИРОВАНО АНАЛОГИ…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 169,900
В уютном и небольшом жилом районе “ Зеленая волна ” продается просторный коттедж. Надежный …
Дом
Паланга, Литва
135 м²
Количество этажей 2
€ 295,000
В Паланге на улице Остеа строятся два новых индивидуальных дома. 135 кв.м., 3 акра земли, 4…
Дом
Паланга, Литва
79 м²
Количество этажей 2
€ 139,900
В уютном и небольшом жилом районе “ Зеленая волна ” продается просторный коттедж. Надежный …
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат
64 м²
2/3 Этаж
€ 140,000
Продается в Gianti, в Паланге, просторная с автономным отоплением 2-комнатная квартира. Фоку…
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат
48 м²
1/2 Этаж
€ 152,900
ЦЕНТР ПАЛАНОСА ВЫБРАЕТСЯ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ТЕРАСА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. Квартира светлая, б…
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
1 Количество комнат
30 м²
3/4 Этаж
€ 82,499
Продается полностью оборудованная квартира студенческого типа в Паланге, общая площадь 30 кв…
Дом
Паланга, Литва
81 м²
Количество этажей 2
€ 330,000
ПРОДАЖА КАЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ ЗНАК 81 КВ. М КОТЕДЖ В ПРАЗДНИКЕ ! ___…
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат
51 м²
1/3 Этаж
€ 270,000
В самом центре чердака, недалеко от центральной части города, мы предлагаем вам купить недав…
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат
79 м²
1/11 Этаж
€ 274,750
Редкая возможность! Просторный лофт в самом сердце Паланги! Даже 78кв.м. чердак на 2 этажа…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 195,900
Коттедж, уже построенный на Паланге, Остее, в настоящее время продается. Частичная отделка, …
Дом
Паланга, Литва
78 м²
Количество этажей 2
€ 408,000
В КУНИГИНЕ ВСЕ ЖЕЛТЫ ПРОДАЛИ ДОМ С ДВУМЯ БАУТАМИ. ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, С ВСЕМИ ТРЕБОВАНИЯМИ …
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат
28 м²
2/2 Этаж
€ 130,000
Аренда квартиры бизнес на продажу в Паланге! Рядом с Палангой, Куниги, в уютном „ R Rainbow…
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат
40 м²
1/2 Этаж
€ 204,000
В КУНИГИНЕ ВСЕ ГРЕЙТЫ ДЛЯ ПОКУПАНИЯ СИГНАЛА. ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, С ВСЕМИ ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЛЫ…
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат
37 м²
2/2 Этаж
€ 139,000
Полностью оборудованные комфортабельные апартаменты в скандинавском стиле на продажу в Куниг…
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат
65 м²
3/3 Этаж
€ 400,000
3-комнатная квартира на продажу в престижной части Паланги Birutos al. = = = = = = = = = = …
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат
63 м²
3/8 Этаж
€ 159,000
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2 КОМНАТЫ. НО! Море еще никогда не было так близко к тебе!…
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат
43 м²
1/5 Этаж
€ 145,000
В ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ МЕСТЕ В ПАЛАНГЕ, 2-х ДОМ, ПОКУПАЮЩИЙ 2 ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ГАТЧАСА. 42,87 кв.м. ква…
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат
45 м²
1/4 Этаж
€ 128,500
Просторный 2кэм. квартира недалеко от центра Паланги! Недавно оборудованный! Первый этаж с о…
Дом
Паланга, Литва
90 м²
Количество этажей 2
€ 224,000
2022 МЕТОД СТАТУС, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В ПАЛАНГЕ, МЫ ЗАКРЫВАЕМ 12 ДОМАШНЕЙ…
Дом
Паланга, Литва
90 м²
Количество этажей 2
€ 234,000
2022 МЕТОД СТАТУС, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В ПАЛАНГЕ, МЫ ЗАКРЫВАЕМ 12 ДОМАШНЕЙ…
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат
57 м²
4/4 Этаж
€ 166,400
ПРОМЫШЛЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С DIDEL, ЧАСТНАЯ ТЕРАСА. ЯЗЫКИ, ЧТОБЫ ОРИЕНТИРОВАТЬ КРИПТИМИ ВЕЧЕР…
Дом
Паланга, Литва
576 м²
Количество этажей 2
€ 560,000
ПАЛАНГА - ПУТИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - ЖИВОЙ ДОМ С ПОЧВЫМИ ПАТАЛЬПОМИСАМИ. Построен в 2016 году, 10…
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