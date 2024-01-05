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53 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Паланга, Литва
2
48 м²
4/4
€195,000
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Capital
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Квартира 1 комната с центральным отоплением
Паланга, Литва
1
27 м²
2/3
€125,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом
Паланга, Литва
3
53 м²
2/2
Новые апартаменты для отдыха и жилые апартаменты с частными двориками или просторными балкон…
€109,200
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Capital
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Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2
69 м²
2/2
Продается двухкомнатная квартира в Швянтойе. ======================================== ПРЕИМУ…
€70,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2
27 м²
2/2
С двухкомнатными апартаментами в Домашнем квартале Радуги! Полная установка, балкон на восто…
€106,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2
22 м²
1/4
PALANOS CITY CENTER, СТРАТЕГИЧЕСКИ В ПАТОГИЧЕСКОМ МЕСТЕ, 21,95 кВ. М. LOFTO TYPE ОЧЕНЬ ВЫСОК…
€62,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3
43 м²
2/2
ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ МЕБЛИРОВАННАЯ КВАРТИРА В ПАЛАНГЕ, ВСЕГО В 15 МИНУТАХ ХОДЬБЫ ДО МОРЯ!!! _____…
€189,961
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Capital
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Квартира 1 комната
Паланга, Литва
1
27 м²
4/4
Продается квартира в центре Швянтойи. Стратегически удобное расположение. Всего 6 мин. в ша…
€81,499
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением
Паланга, Литва
2
29 м²
4/4
ПРОДАЕТСЯ ОЧИСТНАЯ КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ ПАЛАНГИ, УЛ. КАСТИЧО. =================================…
€78,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Паланга, Литва
4
56 м²
3/3
Квартира на продажу с чердаком в центре Святого моря у моря. Стратегически комфортное место…
€128,999
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Квартира 4 комнаты
Паланга, Литва
4
67 м²
1/2
PAJIC SOD (www.sgarden.lt) – - это тандем талантливых и требовательных архитекторов и разраб…
€239,999
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Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с сигнализацией
Паланга, Литва
1
28 м²
1/4
ПРОДАНО В ПРОЦЕДУРЕ 1K. БУТ В ПАЛАНГЕ = = = = = = = = = = GTAG1> TAG1> >>>> > ПРЕИМУЩ…
€94,900
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Capital
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Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2
28 м²
2/2
Аренда квартиры бизнес на продажу в Паланге! Рядом с Палангой, Куниги, в уютном „ R Rainbow…
€105,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с сигнализацией
Паланга, Литва
2
57 м²
4/4
ПРОМЫШЛЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С DIDEL, ЧАСТНАЯ ТЕРАСА. ЯЗЫКИ, ЧТОБЫ ОРИЕНТИРОВАТЬ КРИПТИМИ ВЕЧЕР…
€158,200
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Capital
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Квартира 1 комната с парковкой, с балконом
Паланга, Литва
1
20 м²
2/3
Новая и полностью оборудованная квартира в священническом проекте MY BODY 2 - отличная инвес…
€75,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с центральным отоплением
Паланга, Литва
4
69 м²
2/2
€136,000
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Квартира 1 комната с газовым отоплением
Паланга, Литва
1
29 м²
2/2
Части жилого дома на продажу в самом центре города! Осталось всего несколько бесплатных! Эт…
€98,000
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Capital
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Квартира 1 комната с газовым отоплением
Паланга, Литва
1
33 м²
2/2
Части жилого дома на продажу в самом центре города! Осталось всего несколько бесплатных! Это…
€118,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с газовым отоплением
Паланга, Литва
3
46 м²
1/2
В центральной части Паланги, в тихом месте, продается жилая часть площадью 45 58 кВ.м с отде…
€208,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с газовым отоплением
Паланга, Литва
2
62 м²
1/4
€1,20 млн
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением
Паланга, Литва
2
44 м²
2/4
ПРОДАЕТСЯ В ИСТОЧНИКЕ 2-КОМНАТЫ Окруженный кустами, рядом с морем, бывший лаунж-билдинг "Ру…
€126,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Паланга, Литва
2
42 м²
2/2
€195,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Паланга, Литва
2
42 м²
2/2
€195,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом
Паланга, Литва
3
55 м²
2/2
€135,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2
24 м²
2/2
€107,000
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Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2
64 м²
2/3
Продается в Gianti, в Паланге, просторная с автономным отоплением 2-комнатная квартира. Фоку…
€140,000
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Квартира 4 комнаты
Паланга, Литва
4
86 м²
1/5
€332,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Паланга, Литва
2
53 м²
2/2
€103,480
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Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2
27 м²
1/1
В центре Паланги, Gianti g. эксклюзивная квартира (трубы) на продажу с отдельным входом, при…
€79,500
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Квартира 6 комнат с балконом, с газовым отоплением
Паланга, Литва
6
109 м²
2/4
Эксклюзивный объект — business — 4 отдельный жилой комплекс в центре Паланги, всего в 300 ме…
€450,000
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