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Квартиры в Палангское городское самоуправление, Литва

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53 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Паланга, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
€195,000
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Квартира 1 комната с центральным отоплением в Паланга, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением
Паланга, Литва
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/3
€125,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом в Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом
Паланга, Литва
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Новые апартаменты для отдыха и жилые апартаменты с частными двориками или просторными балкон…
€109,200
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Квартира 2 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
Продается двухкомнатная квартира в Швянтойе. ======================================== ПРЕИМУ…
€70,000
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Квартира 2 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
Число комнат 2
Площадь 27 м²
Этаж 2/2
С двухкомнатными апартаментами в Домашнем квартале Радуги! Полная установка, балкон на восто…
€106,000
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Квартира 2 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
Число комнат 2
Площадь 22 м²
Этаж 1/4
PALANOS CITY CENTER, СТРАТЕГИЧЕСКИ В ПАТОГИЧЕСКОМ МЕСТЕ, 21,95 кВ. М. LOFTO TYPE ОЧЕНЬ ВЫСОК…
€62,000
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Квартира 3 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
Число комнат 3
Площадь 43 м²
Этаж 2/2
ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ МЕБЛИРОВАННАЯ КВАРТИРА В ПАЛАНГЕ, ВСЕГО В 15 МИНУТАХ ХОДЬБЫ ДО МОРЯ!!! _____…
€189,961
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Квартира 1 комната в Паланга, Литва
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/4
Продается квартира в центре Швянтойи. Стратегически удобное расположение. Всего 6 мин. в ша…
€81,499
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением
Паланга, Литва
Число комнат 2
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
ПРОДАЕТСЯ ОЧИСТНАЯ КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ ПАЛАНГИ, УЛ. КАСТИЧО. =================================…
€78,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Паланга, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Паланга, Литва
Число комнат 4
Площадь 56 м²
Этаж 3/3
Квартира на продажу с чердаком в центре Святого моря у моря. Стратегически комфортное место…
€128,999
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Квартира 4 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 4 комнаты
Паланга, Литва
Число комнат 4
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
PAJIC SOD (www.sgarden.lt) – - это тандем талантливых и требовательных архитекторов и разраб…
€239,999
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Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с сигнализацией в Паланга, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с сигнализацией
Паланга, Литва
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/4
ПРОДАНО В ПРОЦЕДУРЕ 1K. БУТ В ПАЛАНГЕ = = = = = = = = = = GTAG1> TAG1> >>>> > ПРЕИМУЩ…
€94,900
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Квартира 2 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
Число комнат 2
Площадь 28 м²
Этаж 2/2
Аренда квартиры бизнес на продажу в Паланге! Рядом с Палангой, Куниги, в уютном „ R Rainbow…
€105,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с сигнализацией в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с сигнализацией
Паланга, Литва
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 4/4
ПРОМЫШЛЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С DIDEL, ЧАСТНАЯ ТЕРАСА. ЯЗЫКИ, ЧТОБЫ ОРИЕНТИРОВАТЬ КРИПТИМИ ВЕЧЕР…
€158,200
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Квартира 1 комната с парковкой, с балконом в Паланга, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с балконом
Паланга, Литва
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 2/3
Новая и полностью оборудованная квартира в священническом проекте MY BODY 2 - отличная инвес…
€75,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с центральным отоплением в Паланга, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с центральным отоплением
Паланга, Литва
Число комнат 4
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
€136,000
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Квартира 1 комната с газовым отоплением в Паланга, Литва
Квартира 1 комната с газовым отоплением
Паланга, Литва
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/2
Части жилого дома на продажу в самом центре города! Осталось всего несколько бесплатных! Эт…
€98,000
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Квартира 1 комната с газовым отоплением в Паланга, Литва
Квартира 1 комната с газовым отоплением
Паланга, Литва
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/2
Части жилого дома на продажу в самом центре города! Осталось всего несколько бесплатных! Это…
€118,000
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Квартира 3 комнаты с газовым отоплением в Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты с газовым отоплением
Паланга, Литва
Число комнат 3
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
В центральной части Паланги, в тихом месте, продается жилая часть площадью 45 58 кВ.м с отде…
€208,000
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Квартира 2 комнаты с газовым отоплением в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты с газовым отоплением
Паланга, Литва
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
€1,20 млн
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением
Паланга, Литва
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/4
ПРОДАЕТСЯ В ИСТОЧНИКЕ 2-КОМНАТЫ Окруженный кустами, рядом с морем, бывший лаунж-билдинг "Ру…
€126,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Паланга, Литва
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
€195,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Паланга, Литва
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
€195,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом в Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом
Паланга, Литва
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
€135,000
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Квартира 2 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
Число комнат 2
Площадь 24 м²
Этаж 2/2
€107,000
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Квартира 2 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 2/3
Продается в Gianti, в Паланге, просторная с автономным отоплением 2-комнатная квартира. Фоку…
€140,000
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Квартира 4 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 4 комнаты
Паланга, Литва
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Этаж 1/5
€332,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Паланга, Литва
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
€103,480
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Квартира 2 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
Число комнат 2
Площадь 27 м²
Этаж 1/1
В центре Паланги, Gianti g. эксклюзивная квартира (трубы) на продажу с отдельным входом, при…
€79,500
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Квартира 6 комнат с балконом, с газовым отоплением в Паланга, Литва
Квартира 6 комнат с балконом, с газовым отоплением
Паланга, Литва
Число комнат 6
Площадь 109 м²
Этаж 2/4
Эксклюзивный объект — business — 4 отдельный жилой комплекс в центре Паланги, всего в 300 ме…
€450,000
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Параметры недвижимости в Палангское городское самоуправление, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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