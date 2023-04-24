Квартира 2 комнаты Кедайняй, Литва 2 Количество комнат 48 м² 4/5 Этаж

€ 52,000

ИЗБРАННЫЕ ПУТЫ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ КУПИТЬ НЕ СВЕТ СЕНТРО П. СВЕТ Г. В ЦЕПИ ! Эта квартира для тех,…