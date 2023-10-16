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Дома в Каунасский уезд, Литва

Каунас
129
Йонава
7
Пренай
7
Birstonas
6
Karmelava
6
Zapyskis
6
Кулаутува
3
382 объекта найдено
Дом с Furnace heating в Каунас, Литва
Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
€24,000
Дом в Gulbiniskiai, Литва
Дом
Gulbiniskiai, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
СОВРЕМЕННЫЙ A++ КЛАСС MEA 2023M. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОМ С БОЛЬШИМ ФОТОГРАФОМ ДЛЯ ДОМА ПОД ВАШИ …
€79,000
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Каунас, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
€155,000
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
€165,000
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Каунас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
€285,000
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
€185,000
Дом с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
€163,000
Дом с Furnace heating в Каунас, Литва
Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
€150,000
Дом с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
€239,900
Дом с гаражом, с Furnace heating в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
€156,000
Дом с Furnace heating в Rinkunai, Литва
Дом с Furnace heating
Rinkunai, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
ЖИЛОЙ ДОМ СО СКЛИПОМ 16.31 утра. МАЛЕНЬКИЙ РАДЖ. В КАЖДОМ ВИТАУТО Г. 26 в самом центре город…
€21,000
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Продается 410 кв.м. дом с 20,56 а. участок в Блэкгёрл, Рокай, Каунас ДОМ . Адрес – Blackf…
€257,000
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Бальберишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Бальберишкис, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продается в Приен Р., дом в центре Балбиршкис. Дом владеет фермерским зданием, колодцем и 11…
€18,000
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Каунас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
Площадь 261 м²
Количество этажей 2
261 кв.м. дом с 11.3 утра участок Жиргин г., Маргава, Каунасский район. ДОМ . Адрес – Жир…
€322,000
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Каунас, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Каунас, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
69,45 кв.м. садовый дом с участком 6,3 утра в Бернатоне, Каунасский район. ДОМ . Адрес – …
€39,000
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Каунас, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Каунас, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
КОМНАТА РАМИИ СТРАНЫ МИРА! СОВМЕСТНЫЙ ДОМ ДЛЯ ВАШЕЙ СВОБОДЫ! Игра в мини-музыкальном образе,…
€37,000
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
ПОЗЖЕ РАЗМЕР A + КЛАСС ДОМА ДО МОЛОДЕЖИ! ПОСЛЕДНИЙ ПРОЕКТ МАРС ETAP! = = = = = = = = = = = …
€165,000
Дом с газовым отоплением в Birstonas, Литва
Дом с газовым отоплением
Birstonas, Литва
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
В МЕСТЕ BIRSTON CURORTO RAMIO ПРОБАНГУС ВЫБРАН, ДОМ УЧРЕЖДЕН В КАЧЕСТВЕ. Эксклюзивный дом в…
€990,000
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Vasariskiai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Vasariskiai, Литва
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
€37,000
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
€205,000
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Bubiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Bubiai, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Отличное предложение для тех, кто ищет усадьбу дальше от городской суеты. Вы сможете наслади…
€29,900
Дом с балконом, с гаражом, с интернетом в Rinkunai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с интернетом
Rinkunai, Литва
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
ERDVUS НА ПРОДАЖУ, ИСТОЧНИК ДОМА ПОДГОТОВЛЕН ПО КАЧЕСТВУ. СОВРЕМЕННОЕ ДОМАШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ,…
€199,900
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ВНИМАНИЕ ДОМ ВЫБРАЕТСЯ НА МЕСТЕ, С ВОЙНОЙ И ОЖИДАНИЕМ ПУТИ!! ЗЕЛЕНЫЙ РЕЛИЗ…
€208,000
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Pakuonis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Pakuonis, Литва
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
ЖИЛОЙ ДОМ С СОБСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ В ПАКЕТЕ, МОЛИТВА Р. Это также бол…
€61,000
Дом с гаражом, с центральным отоплением в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением
Каунас, Литва
Площадь 344 м²
Количество этажей 2
€240,000
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
€435,000
Дом с Furnace heating в Gervenupis, Литва
Дом с Furnace heating
Gervenupis, Литва
Площадь 27 м²
Количество этажей 1
ЖЕРВЕНТ - СОДА С ДОМОМ В ГЕРУАЦИИ! Участок - 5.17 а, край, граничит с ручьем, возле леса, Ка…
€22,000
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
В МИПРОРАЙОНЕ ОКНА МЫ ЗАКРЫВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ ИНВАРТАЛ, 105 КВ.М. ДОМ С ГАРОУ. ДОМ ДЛЯ …
€265,000
Дом с гаражом, с Domestic equipment, с Furnace heating в Slienava, Литва
Дом с гаражом, с Domestic equipment, с Furnace heating
Slienava, Литва
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
В СОБСТВЕННОСТИ СОБСТВЕННОСТИ, НЕВЕРЯТЬСЯ В РАМИО-МЕСТЕ, НЕ ПОСАДНО ДЛЯ ПРОЦЕССА, ПРОМЫШЛЕНН…
€225,000
Дом с Furnace heating в Каунас, Литва
Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
В ОКНО, 155 кВ.М. ДОМ С 13 А. ЗЕМЛЯ СКЛИПУ. Вишвыдава - великолепный район Каунаса со спокой…
€265,000

Параметры недвижимости в Каунасский уезд, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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