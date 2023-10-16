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Дома в Каунасский уезд, Литва
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382 объекта найдено
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Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
73 м²
2
€24,000
Рекомендовать
Дом
Gulbiniskiai, Литва
90 м²
1
СОВРЕМЕННЫЙ A++ КЛАСС MEA 2023M. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОМ С БОЛЬШИМ ФОТОГРАФОМ ДЛЯ ДОМА ПОД ВАШИ …
€79,000
Рекомендовать
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Каунас, Литва
137 м²
2
€155,000
Рекомендовать
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
100 м²
1
€165,000
Рекомендовать
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
240 м²
3
€285,000
Рекомендовать
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
95 м²
1
€185,000
Рекомендовать
Дом с газовым отоплением
Каунас, Литва
79 м²
2
€163,000
Рекомендовать
Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
204 м²
2
€150,000
Рекомендовать
Дом с газовым отоплением
Каунас, Литва
128 м²
2
€239,900
Рекомендовать
Дом с гаражом, с Furnace heating
Каунас, Литва
213 м²
2
€156,000
Рекомендовать
Дом с Furnace heating
Rinkunai, Литва
97 м²
1
ЖИЛОЙ ДОМ СО СКЛИПОМ 16.31 утра. МАЛЕНЬКИЙ РАДЖ. В КАЖДОМ ВИТАУТО Г. 26 в самом центре город…
€21,000
Рекомендовать
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
410 м²
2
Продается 410 кв.м. дом с 20,56 а. участок в Блэкгёрл, Рокай, Каунас ДОМ . Адрес – Blackf…
€257,000
Рекомендовать
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Бальберишкис, Литва
57 м²
1
Продается в Приен Р., дом в центре Балбиршкис. Дом владеет фермерским зданием, колодцем и 11…
€18,000
Рекомендовать
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
261 м²
2
261 кв.м. дом с 11.3 утра участок Жиргин г., Маргава, Каунасский район. ДОМ . Адрес – Жир…
€322,000
Рекомендовать
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Каунас, Литва
69 м²
2
69,45 кв.м. садовый дом с участком 6,3 утра в Бернатоне, Каунасский район. ДОМ . Адрес – …
€39,000
Рекомендовать
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Каунас, Литва
95 м²
1
КОМНАТА РАМИИ СТРАНЫ МИРА! СОВМЕСТНЫЙ ДОМ ДЛЯ ВАШЕЙ СВОБОДЫ! Игра в мини-музыкальном образе,…
€37,000
Рекомендовать
Дом
Каунас, Литва
87 м²
2
ПОЗЖЕ РАЗМЕР A + КЛАСС ДОМА ДО МОЛОДЕЖИ! ПОСЛЕДНИЙ ПРОЕКТ МАРС ETAP! = = = = = = = = = = = …
€165,000
Рекомендовать
Дом с газовым отоплением
Birstonas, Литва
198 м²
2
В МЕСТЕ BIRSTON CURORTO RAMIO ПРОБАНГУС ВЫБРАН, ДОМ УЧРЕЖДЕН В КАЧЕСТВЕ. Эксклюзивный дом в…
€990,000
Рекомендовать
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Vasariskiai, Литва
121 м²
1
€37,000
Рекомендовать
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
137 м²
2
€205,000
Рекомендовать
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Bubiai, Литва
78 м²
1
Отличное предложение для тех, кто ищет усадьбу дальше от городской суеты. Вы сможете наслади…
€29,900
Рекомендовать
Дом с балконом, с гаражом, с интернетом
Rinkunai, Литва
154 м²
2
ERDVUS НА ПРОДАЖУ, ИСТОЧНИК ДОМА ПОДГОТОВЛЕН ПО КАЧЕСТВУ. СОВРЕМЕННОЕ ДОМАШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ,…
€199,900
Рекомендовать
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
190 м²
2
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ВНИМАНИЕ ДОМ ВЫБРАЕТСЯ НА МЕСТЕ, С ВОЙНОЙ И ОЖИДАНИЕМ ПУТИ!! ЗЕЛЕНЫЙ РЕЛИЗ…
€208,000
Рекомендовать
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Pakuonis, Литва
121 м²
1
ЖИЛОЙ ДОМ С СОБСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ В ПАКЕТЕ, МОЛИТВА Р. Это также бол…
€61,000
Рекомендовать
Дом с гаражом, с центральным отоплением
Каунас, Литва
344 м²
2
€240,000
Рекомендовать
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
224 м²
2
€435,000
Рекомендовать
Дом с Furnace heating
Gervenupis, Литва
27 м²
1
ЖЕРВЕНТ - СОДА С ДОМОМ В ГЕРУАЦИИ! Участок - 5.17 а, край, граничит с ручьем, возле леса, Ка…
€22,000
Рекомендовать
Дом
Каунас, Литва
105 м²
2
В МИПРОРАЙОНЕ ОКНА МЫ ЗАКРЫВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ ИНВАРТАЛ, 105 КВ.М. ДОМ С ГАРОУ. ДОМ ДЛЯ …
€265,000
Рекомендовать
Дом с гаражом, с Domestic equipment, с Furnace heating
Slienava, Литва
264 м²
2
В СОБСТВЕННОСТИ СОБСТВЕННОСТИ, НЕВЕРЯТЬСЯ В РАМИО-МЕСТЕ, НЕ ПОСАДНО ДЛЯ ПРОЦЕССА, ПРОМЫШЛЕНН…
€225,000
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Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
155 м²
2
В ОКНО, 155 кВ.М. ДОМ С 13 А. ЗЕМЛЯ СКЛИПУ. Вишвыдава - великолепный район Каунаса со спокой…
€265,000
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Параметры недвижимости в Каунасский уезд, Литва
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