Купить недвижимость в Calabria - Vibo Valentia, Италия

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Италия
Calabria - Vibo Valentia
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69 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 1
€ 475,000
Шикарная видовая вилла в Замброне 🌅 🍃 Если для Вас является важным быт…
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
75 м²
Количество этажей 3
€ 170,000
Видовой апартамент в Замброне с шикарным соляриумом! ☀️ Данный комплекс…
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
73 м²
Количество этажей 3
€ 130,000
Новая квартира в Замброне по доступной цене! Побережье Богов является «…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 338,000
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
€ 330,000
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
90 м²
€ 240,000
✨ Вилла в Замброне с видом на море! 🌊 Новое предложение: Вилла в месте…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 365,000
Вилла в прекрасной Тропее рядом с морем 🌊 Красивый комфортный дом в ист…
Таунхаус 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество этажей 2
€ 245,000
Открываем продажи новых вилл в комплексе Посейдон⛲️ Комплекс находитс…
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат
95 м²
Количество этажей 3
€ 180,000
🏡Апартаменты прямо в центре городка Бриатико 🌅 Апартаменты для тех, кто…
Квартира 3 спальни
Пиццо, Италия
2 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 3
€ 380,000
🇮🇹 Великолепные апартаменты в городке Пиццо 🇮🇹 Апартаменты находятся на…
Квартира 10 ванных
Вибо-Валентия, Италия
10 ванных комнат
800 м²
€ 580,000
🏰 Историческое здание 1800 года, с новым ремонтом 🗺 Это здание принадле…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 350,000
🇮🇹 У Вас есть отличная возможность приобрести великолепную виллу в итал…
Квартира 1 спальня
Пиццо, Италия
1 ванных комнат
55 м²
Количество этажей 1
€ 70,000
Светлая уютная квартира прямо в центре городка Pizzo! Не упустите эт…
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
€ 150,000
Прекрасный солнечный апартамент в Бриатико! Апартаменты расположены в г…
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
52 м²
Количество этажей 2
€ 130,000
ГЛАВНОЕ О ПРОЕКТЕ: Новый комплекс находится в потрясающем месте, на Co…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 360,000
Уютный дом в живописном Замброне! Каждый раз приезжая в этот город вы б…
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 2
€ 210,000
Апартаменты на первой линии на побережье Коста дели Дей. Расположены в …
Вилла 3 ванных
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 1
€ 345,000
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
98 м²
Количество этажей 1
€ 350,000
Вилла в Паргелии в закрытом комплексе с выходом к частному пляжу. Парге…
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат
56 м²
Количество этажей 2
€ 142,000
Новая резиденция Ocean Blue - в нескольких шагах от белопесчаных пляже…
Таунхаус 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 2
€ 200,000
Таунхаус в закрытом комплексе в 300м от пляжа. В окружении садов и дер…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 2
€ 360,000
Вилла с видами на море в закрытом комплексе в Замброне. Вилла площадью …
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 1
€ 250,000
Проект Giardino di Ulisse расположен в уникальном городе Тропея на поб…
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 2
€ 330,000
Двухэтажные апартаменты в историческом центре Тропеи. Апартаменты распо…
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 2
€ 170,000
Виллета в Замброне расположена рядом с Тропеей и лучшими пляжами Побере…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
135 м²
Количество этажей 3
€ 320,000
Данные фото принадлежат виллам, которые уже готовы в комплексе Компле…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 3
€ 630,000
Вилла с потрясающими панорамными видами на море, с частным бассейном, г…
Квартира 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 3
€ 480,000
Апартаменты на продажу расположены в современном комплексе Версаче, в г…
Вилла 5 спален
Вибо-Валентия, Италия
4 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 980,000
Эксклюзивная вилла на первой линии в Паргелии с панорамным видом на мор…
Вилла 5 спален
Вибо-Валентия, Италия
5 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 430,000
Прекрасная двухэтажная Вилла с бассейном расположена в приморском горо…
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Параметры недвижимости в Calabria - Vibo Valentia, Италия
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