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Купить вилла в Трентино - Альто-Адидже, Италия

Comunita della Vallagarina
5
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
4
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
4
Comun General de Fascia
1
Comunita Alto Garda e Ledro
1
Rovereto
1
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11 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Porte, Италия
Вилла 4 спальни
Porte, Италия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 500 м²
€ 830,000
Эта вилла расположена в уникальном месте на самом красивом холме в Роверето, а также недалек…
Вилла 5 спаленв Villa Lagarina, Италия
Вилла 5 спален
Villa Lagarina, Италия
10 Количество комнат 3 ванных комнат 292 м²
€ 419,000
В самом центре местечка Виллы Лагарина мы предлагаем к продаже прекрасно отремонтированный т…
Вилла 4 спальнив Drena, Италия
Вилла 4 спальни
Drena, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 790,000
Дрена, в абсолютно тихом районе, мы предлагаем к продаже два дуплекса в одной вилле с больши…
Вилла 14 спаленв Marco, Италия
Вилла 14 спален
Marco, Италия
25 Количество комнат 18 ванных комнат 5 000 м²
€ 4,160,000
Мы предлагаем к продаже ферму "Maso Speron d'Oro", много лет управляемую семьей Cipriani, ра…
Вилла 3 спальнив Porte, Италия
Вилла 3 спальни
Porte, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 1,950,000
Мы предлагаем к продажу красивую отдельную виллу на холме в городке Роверето. Недвижимость …
Вилла 15 спаленв Brentonico, Италия
Вилла 15 спален
Brentonico, Италия
15 Количество комнат 15 ванных комнат 2 100 м²
€ 1,300,000
Мы предлагаем к продаже большое поместье, расположенное на плато Брентонико (TN), с которого…
Вилла 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
Цена по запросу
Уникальная возможность - вилла на берегу прекрасного альпийского озера. Дом стоит на участке…
Виллав Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
570 м²
Цена по запросу
Роскошная вилла с бассейном, расположена на холме в престижной панорамной зоне с чудесным ви…
Вилла 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м²
€ 660,000
Вилетта в новой резиденции в Рива дель Гарда. Расположена в тихом, солнечном месте, в окруже…
Вилла 4 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла 4 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 170 м²
€ 1,350,000
Вилла расположенная в посёлке Вилле дель Монте, в нескольких стах метрах от озера Тенно. Жи…
Вилла 5 спаленв Comun General de Fascia, Италия
Вилла 5 спален
Comun General de Fascia, Италия
190 м²
€ 780,000
Прекрасная вилла располагается в городе Валь-ди-Фьемме, Трентино — Альто-Адидже. Двухквартир…

Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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