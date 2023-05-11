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Виллы в Tremezzina, Италия
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34 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Tremezzo, Италия
5
4
260 м²
€ 970,000
Вилла 4 спальни
Tremezzina, Италия
10
4
360 м²
€ 1,900,000
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
4
250 м²
€ 1,800,000
Вилла 5 спален
Tremezzo, Италия
6
350 м²
€ 2,200,000
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
4
314 м²
€ 1,250,000
Вилла 3 спальни
Lenno, Италия
4
250 м²
€ 880,000
Вилла 4 спальни
Tremezzo, Италия
5
350 м²
€ 3,000,000
Вилла 5 спален
Ossuccio, Италия
6
1 000 м²
€ 6,000,000
Вилла 4 спальни
Mezzegra, Италия
5
260 м²
€ 1,800,000
Вилла 5 спален
Lenno, Италия
6
866 м²
€ 2,600,000
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
4
250 м²
€ 1,800,000
Вилла 4 спальни
Tremezzo, Италия
5
350 м²
€ 1,800,000
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
4
220 м²
€ 750,000
Вилла 4 спальни
Mezzegra, Италия
5
250 м²
€ 1,000,000
Вилла 4 спальни
Tremezzo, Италия
5
260 м²
€ 2,400,000
Вилла 3 спальни
Ossuccio, Италия
4
250 м²
€ 1,200,000
Вилла 5 спален
Tremezzo, Италия
6
200 м²
€ 1,800,000
Вилла 4 спальни
Mezzegra, Италия
5
350 м²
€ 1,980,000
Вилла 3 спальни
Tremezzina, Италия
4
140 м²
€ 1,500,000
Вилла 4 спальни
Ossuccio, Италия
5
300 м²
€ 1,200,000
Вилла 3 спальни
Mezzegra, Италия
4
€ 2,900,000
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
4
350 м²
€ 5,000,000
Вилла 3 спальни
Ossuccio, Италия
4
250 м²
€ 1,200,000
Вилла 3 спальни
Ossuccio, Италия
4
120 м²
€ 420,000
Вилла 2 спальни
Tremezzo, Италия
3
400 м²
€ 2,200,000
Вилла 5 спален
Tremezzo, Италия
6
1 000 м²
€ 6,000,000
Вилла 4 спальни
Tremezzina, Италия
12
4
382 м²
€ 1,800,000
Вилла 3 спальни
Lenno, Италия
7
3
470 м²
€ 1,300,000
Вилла 3 спальни
Mezzegra, Италия
6
3
260 м²
€ 2,900,000
Вилла 3 спальни
Lenno, Италия
6
2
250 м²
€ 1,250,000
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Параметры недвижимости в Tremezzina, Италия
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с видом на море
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