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Виллы в Tremezzina, Италия

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34 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 4 спальни
Tremezzo, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
€ 970,000
Вилла 4 спальни в Tremezzina, Италия
Вилла 4 спальни
Tremezzina, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
€ 1,900,000
Вилла 3 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
€ 1,800,000
Вилла 5 спален в Tremezzo, Италия
Вилла 5 спален
Tremezzo, Италия
Комнаты 6
Площадь 350 м²
€ 2,200,000
Вилла 3 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
Комнаты 4
Площадь 314 м²
€ 1,250,000
Вилла 3 спальни в Lenno, Италия
Вилла 3 спальни
Lenno, Италия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
€ 880,000
Вилла 4 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 4 спальни
Tremezzo, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
€ 3,000,000
Вилла 5 спален в Ossuccio, Италия
Вилла 5 спален
Ossuccio, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
€ 6,000,000
Вилла 4 спальни в Mezzegra, Италия
Вилла 4 спальни
Mezzegra, Италия
Комнаты 5
Площадь 260 м²
€ 1,800,000
Вилла 5 спален в Lenno, Италия
Вилла 5 спален
Lenno, Италия
Комнаты 6
Площадь 866 м²
€ 2,600,000
Вилла 3 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
€ 1,800,000
Вилла 4 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 4 спальни
Tremezzo, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
€ 1,800,000
Вилла 3 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
Комнаты 4
Площадь 220 м²
€ 750,000
Вилла 4 спальни в Mezzegra, Италия
Вилла 4 спальни
Mezzegra, Италия
Комнаты 5
Площадь 250 м²
€ 1,000,000
Вилла 4 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 4 спальни
Tremezzo, Италия
Комнаты 5
Площадь 260 м²
€ 2,400,000
Вилла 3 спальни в Ossuccio, Италия
Вилла 3 спальни
Ossuccio, Италия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
€ 1,200,000
Вилла 5 спален в Tremezzo, Италия
Вилла 5 спален
Tremezzo, Италия
Комнаты 6
Площадь 200 м²
€ 1,800,000
Вилла 4 спальни в Mezzegra, Италия
Вилла 4 спальни
Mezzegra, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
€ 1,980,000
Вилла 3 спальни в Tremezzina, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzina, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
€ 1,500,000
Вилла 4 спальни в Ossuccio, Италия
Вилла 4 спальни
Ossuccio, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
€ 1,200,000
Вилла 3 спальни в Mezzegra, Италия
Вилла 3 спальни
Mezzegra, Италия
Комнаты 4
€ 2,900,000
Вилла 3 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
Комнаты 4
Площадь 350 м²
€ 5,000,000
Вилла 3 спальни в Ossuccio, Италия
Вилла 3 спальни
Ossuccio, Италия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
€ 1,200,000
Вилла 3 спальни в Ossuccio, Италия
Вилла 3 спальни
Ossuccio, Италия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
€ 420,000
Вилла 2 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 2 спальни
Tremezzo, Италия
Комнаты 3
Площадь 400 м²
€ 2,200,000
Вилла 5 спален в Tremezzo, Италия
Вилла 5 спален
Tremezzo, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
€ 6,000,000
Вилла 4 спальни в Tremezzina, Италия
Вилла 4 спальни
Tremezzina, Италия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 382 м²
€ 1,800,000
Вилла 3 спальни в Lenno, Италия
Вилла 3 спальни
Lenno, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 470 м²
€ 1,300,000
Вилла 3 спальни в Mezzegra, Италия
Вилла 3 спальни
Mezzegra, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
€ 2,900,000
Вилла 3 спальни в Lenno, Италия
Вилла 3 спальни
Lenno, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€ 1,250,000

Параметры недвижимости в Tremezzina, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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