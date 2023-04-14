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Купить квартиру в Марке, Италия

Sant Elpidio a Mare
3
Мачерата
3
Civitanova Marche
2
Сан-Бенедетто-дель-Тронто
2
Асколи-Пичено
1
Квартира В архив
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22 объекта найдено
Квартира 5 комнатв Falerone, Италия
Квартира 5 комнат
Falerone, Италия
5 Количество комнат 85 м²
€ 80,000
Квартира на первом этаже 60-х годов отремонтирована как внутри, так и снаружи ( восстановлен…
Квартира 4 спальнив Асколи-Пичено, Италия
Квартира 4 спальни
Асколи-Пичено, Италия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 218 м²
€ 390,000
Квартира 4 комнатыв Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
4 Количество комнат 80 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
Квартира 4 комнатыв Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
4 Количество комнат 60 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
Квартира 2 спальнив Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
3 Количество комнат 60 м²
€ 98,000
BG-ABI24497U. Квартира на первом этаже, с отдельным входом в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоКварти…
Квартира 7 комнатв Мачерата, Италия
Квартира 7 комнат
Мачерата, Италия
7 Количество комнат 130 м²
Цена по запросу
Квартира 130 кв.м на втором этаже с лифтом три спальни ванная комната кухня двухместный шкаф…
Квартира 5 комнатв Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Квартира 5 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5 Количество комнат 80 м²
Цена по запросу
Второй ряд морской квартиры 80 квадратных метров будет рассмотрен внутренне Поднятый первый …
Квартира 4 комнатыв Civitanova Marche, Италия
Квартира 4 комнаты
Civitanova Marche, Италия
4 Количество комнат 60 м²
Цена по запросу
Недавно построенные апартаменты с лифтом и независимым входом двух типов: А) 45 кв м с гости…
Квартира 4 комнатыв Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
4 Количество комнат 70 м²
Цена по запросу
Квартира 70 кв.м. на первом этаже с лифтом Жилая зона с мини-кухней спальня спальня ванная к…
Квартира 5 комнатв Campofilone, Италия
Квартира 5 комнат
Campofilone, Италия
5 Количество комнат 110 м²
Цена по запросу
Квартира в центре 110 квадратных метров плюс балконы и гараж Второй этаж без лифта Три спаль…
Квартира 6 комнатв Sant Elpidio a Mare, Италия
Квартира 6 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
6 Количество комнат 90 м²
Цена по запросу
Квартира на 1-м этаже в процессе внутреннего обзора Две ванной комнаты день балконы зона пан…
Квартира 9 комнатв Montappone, Италия
Квартира 9 комнат
Montappone, Италия
9 Количество комнат 160 м²
Цена по запросу
160 кв.м. квартира с 100 кв.м. Аттик гараж Гараж Подвал Общее состояние
Квартира 6 комнатв Morichella, Италия
Квартира 6 комнат
Morichella, Италия
6 Количество комнат 105 м²
Цена по запросу
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в создании только трех квартир с ча…
Квартира 4 комнатыв Sant Elpidio a Mare, Италия
Квартира 4 комнаты
Sant Elpidio a Mare, Италия
4 Количество комнат 80 м²
Цена по запросу
Квартира построена в 2002 году на 2-м этаже с гостиной с мини-кухней, две спальни, ванная ко…
Квартира 5 комнатв Montappone, Италия
Квартира 5 комнат
Montappone, Италия
5 Количество комнат 80 м²
Цена по запросу
Квартира с собственным входом на первом этаже с гостиной две спальни ванная комната (возможн…
Квартира 5 комнатв Civitanova Marche, Италия
Квартира 5 комнат
Civitanova Marche, Италия
5 Количество комнат 77 м²
Цена по запросу
Квартира H = 2,15 метра, состоящая из гостиной, ванной комнаты, слепого входа. Прямой доступ к морю
Квартира 5 комнатв Campofilone, Италия
Квартира 5 комнат
Campofilone, Италия
5 Количество комнат 80 м²
Цена по запросу
Недавно построенные апартаменты с видом на море. Ванная комната с двумя спальнями, гостиная …
Квартира 4 комнатыв Мачерата, Италия
Квартира 4 комнаты
Мачерата, Италия
4 Количество комнат 36 м²
Цена по запросу
Мини квартира 36 кв.м. для ремонта состоит из прихожей, кухни, ванной комнаты, гостиной и сп…
Квартира 10 комнатв Мачерата, Италия
Квартира 10 комнат
Мачерата, Италия
10 Количество комнат 200 м²
Цена по запросу
Престижная квартира, расположенная на 1 этаже в центре города (зона Gates) app.to "А" - > ку…
Квартира 12 комнатв Sant Elpidio a Mare, Италия
Квартира 12 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
12 Количество комнат 330 м²
Цена по запросу
Квартира на третьем этаже ( разбита на две квартиры ) без лифта, Панорамное положение во дво…
Квартира 1 спальняв Анкона, Италия
Квартира 1 спальня
Анкона, Италия
45 м²
€ 160,000
Предлагаем красивые апартаменты в современном комплексе в регионе Марке. Песчаный пляж распо…
Квартира 1 спальняв Анкона, Италия
Квартира 1 спальня
Анкона, Италия
54 м²
€ 120,000
Красивые апартаменты в новом комплексе находятся в Купра-Мариттима рядом с Гроттаммаре, Марк…

Параметры недвижимости в Марке, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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