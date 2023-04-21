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Виллы в Desenzano del Garda, Италия

Вилла В архив
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42 объекта найдено
Вилла 5 спален в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 525 м²
€ 4,300,000
В привилегированном и доминирующем месте, в нескольких шагах от набережной Дезенцано, мы пре…
Вилла 1 комната в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 1 комната
Desenzano del Garda, Италия
1 Количество комнат 552 м²
€ 365,000
В центре Дезенцано-дель-Гарда, в стратегическом месте, мы предлагаем 4 земельных участка под…
Вилла 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м²
€ 950,000
В центральном районе Дезенцано, в двух шагах от основных услуг и удобств, мы предлагаем исто…
Вилла 4 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
18 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м²
€ 1,190,000
В престижном районе Дезенцано- дель- Гарда предлагаем для продажи виллу с видом на озеро. …
Вилла 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 599,000
В Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем отдельно стоящую виллу, которая будет завершена в ближ…
Вилла 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 224 м²
€ 1,410,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Вилла 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м²
€ 860,000
На холмистой местности, рядом со всеми основными дорогами и автомагистралью, мы предлагаем н…
Вилла 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 240 м²
€ 550,000
GA-V000879. КРАСИВАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДАРасположенный в небольш…
Вилла в Desenzano del Garda, Италия
Вилла
Desenzano del Garda, Италия
210 м²
€ 280,000
GA-V000909. Дом рустико в продаже в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в древней и характерно…
Вилла 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 146 м²
€ 599,000
GA-V001067. Новая двухквартирная вилла в Desenzano del GardaВставленный в новом контексте в…
Вилла 4 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 240 м²
€ 650,000
GA-V001210. ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ВИЛЛА У ОЗЕРА С БОЛЬШИМ САДОМ. В DESENZANO DEL GARDAРасположенны…
Вилла 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 137 м²
€ 338,000
GA-V001250. ЧАСТЬ ОСОБНЯКА С ВИДОМ НА ОЗЕРО В DESENZANO DEL GARDAВ центральном и жилом район…
Вилла 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 260 м²
€ 1,100,000
GA-V001310. ДИЗАЙНЕРСКАЯ ВИЛЛА С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ОЗЕРО В DESENZANO DEL GARDAРасположенны…
Вилла 5 спален в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
6 Количество комнат 400 м²
€ 980,000
GA-V001304. ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ВИЛЛА В DESENZANO DEL GARDAУдобно расположенный в …
Вилла 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 300 м²
€ 1,900,000
GA-V001322. Дизайнерская вилла с видом на озеро в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в муниц…
Вилла 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 131 м²
€ 773,000
GA-V001344. Эксклюзивный дом с видом на озеро и террасой в Дезенцано-дель-ГардаРасположенно…
Вилла 4 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 235 м²
€ 795,000
GA-V001431. Вилла в стиле модерн в центре города Дезенцано-дель-ГардаВилла в стиле либерти…
Вилла 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 160 м²
€ 435,000
GA-V001408. Таунхаус в продаже в Дезенцано-дель-ГардаВ центре города Сан-Мартино делла Батт…
Вилла 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 140 м²
€ 339,000
GH-DV3695. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
Вилла 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 140 м²
€ 379,000
GH-DV3690. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
Вилла 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 200 м²
€ 2,500,000
GH-230519. Вилла на первой линии в Дезенцано.Вилла на первой линии в Дезенцано. Расположенн…
Вилла 5 спален в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
6 Количество комнат 350 м²
€ 2,150,000
VB-090316-3. Озеро Гарда. Старинная редкая виллаРасположение: . Безусловно, одна из самых к…
Вилла 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 200 м²
€ 1,800,000
ABI-1160A. Вилла в стиле Либерти на озере ГардаВилла в стиле Либерти с частным садовым участ…
Вилла 4 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 560 м²
€ 12,000,000
ABI-1230А. Шикарная вилла на первой линии озера ГардаШикарная вилла на озере Гарда. Уникальн…
Вилла 5 спален в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
6 Количество комнат 580 м²
€ 1,650,000
ABI-1246. Прекрасная вилла в Дезенцано Дель ГардаПрекрасная, просторная вилла в Дезенцано Де…
Вилла 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 240 м²
€ 1,050,000
GH-DV3012. Большая вилла с видом на озеро в центре Дезенцано.Дезенцано дель Гарда, Великолеп…
Вилла 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 140 м²
€ 359,000
GH-DV3691. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
Вилла 4 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 220 м²
€ 1,400,000
ABI-1263A. Вилла в Дезенцано дель Гарда с бассейном и частным садовым участкомВилла в Дезенц…
Вилла в Desenzano del Garda, Италия
Вилла
Desenzano del Garda, Италия
280 м²
€ 2,200,000
GH-240518. Новая вилла в самом крутом месте в Дезенцано Дель ГардаСтроящаяся вилла с панорам…
Вилла 4 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 994 м²
€ 6,800,000
GH-PV001423. Вилла в Дезенцано дель ГардаЦена снижена до 6 800 000 € !!! Старая цена 8 500 0…
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