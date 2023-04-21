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Пентхаусы в Desenzano del Garda, Италия

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16 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м²
€ 870,000
В новом строящемся здании предлагается квартира с прекрасным видом на озеро. В здании всего …
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 1,486,000
Предлагаем к продаже прекрасный пентхаус в строящемся пятиквартирном здании в центре Дезенца…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 280 м²
€ 1,740,000
Расположенный в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 221 м²
€ 1,360,000
В престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и исторического центра знам…
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 201 м²
€ 1,250,000
Расположенный в престижном месте, недалеко от набережной озера и исторического центра знамен…
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 159 м²
€ 675,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 260 м²
€ 1,274,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже 2 пентхауса на третьем этаже с фантастическими…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 352 м²
€ 1,726,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже великолепный пентхаус больших в новом жилом ко…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 305 м²
€ 1,493,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже 2 пентхауса на третьем этаже с фантастическими…
Пентхаус 4 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 348 м²
€ 1,300,000
В окружении зелени и изумрудных холмов, в нескольких минутах от центра городка Дезенцано и о…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 690,000
Эксклюзивный пентхаус с видом на озеро расположен в нескольких шагах от исторического центра…
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 680,000
Захватывающий вид на озеро, элегантный контекст и престижное местоположение - отличительные …
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 176 м²
€ 980,000
Эта роскошная недвижимость занимает четвертый этаж одного из самых элегантных зданий в центр…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 815,000
Дезенцано дель Гарда, в самом сердце старого города, недалеко от замка и всего в нескольких …
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 1,200,000
Дезенцано-дель-Гарда, В историческом здании в сердце старого города, мы предлагаем эксклюзив…
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 480,000
Дезенцано дель Гарда, новый и эксклюзивный пентхаус в историческом центре города.  Недвижимо…
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