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Купить коттедж в Италии

Сицилия
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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Predappio, Италия
Коттедж 3 спальни
Predappio, Италия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 7 000 м² Количество этажей 1
€ 99,000
Романьякасе расположен в тихом панорамном районе между извилистыми реками Раввин и Монтон. К…
Коттедж 1 спальняв Cianciana, Италия
Коттедж 1 спальня
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
€ 69,000
Земля в Контрада Альбано (Cianciana, AG), которая занимает площадь около 2000 кв.м. с виногр…

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