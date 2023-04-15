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Купить вилла в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

Salo
14
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42 объекта найдено
Вилла 2 спальнив Cunettone, Италия
Вилла 2 спальни
Cunettone, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 700,000
В панорамной зоне на холмах, окружающих Сало, с панорамой залива 360 °, мы предлагаем односп…
Вилла 4 спальнив Salo, Италия
Вилла 4 спальни
Salo, Италия
9 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м²
€ 900,000
Вилла в очень спокойном месте с панорамным видом на холмы, недалеко от исторического центра …
Вилла 18 комнатв Salo, Италия
Вилла 18 комнат
Salo, Италия
18 Количество комнат 5 ванных комнат 750 м²
€ 3,600,000
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
Вилла 10 спаленв Salo, Италия
Вилла 10 спален
Salo, Италия
10 Количество комнат 10 ванных комнат 1 035 м²
€ 2,000,000
Сало, на прекрасной Ривьере дей Лимони, находится эта великолепная вилла с панорамным видом…
Вилла 3 спальнив Gargnano, Италия
Вилла 3 спальни
Gargnano, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 740,000
В Гарньяно, в красивой местечке Богльяко, мы предлагаем к продаже виллу с частным садом, в д…
Вилла 3 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Вилла 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 330 м²
€ 790,000
В красивом городке Тосколано Мадерно, в районе Тосколано, мы предлагаем отдельно стоящую вил…
Вилла 3 спальнив Pulciano, Италия
Вилла 3 спальни
Pulciano, Италия
4 Количество комнат 85 м²
€ 380,000
GH-LV04726. Угловой таунхаус с видом на озероВ Гаино (районе городка Тосколано Мадерно), в к…
Вилла 3 спальнив Gardone Riviera, Италия
Вилла 3 спальни
Gardone Riviera, Италия
4 Количество комнат 153 м²
€ 360,000
GH-LV04831. Отреставрированный старинный таунхаусВ районе Фазано, городка Гардоне Ривьера, м…
Виллав Salo, Италия
Вилла
Salo, Италия
600 м²
€ 1,100,000
GA-V001086. Недвижимость под ремонт с видом на озеро в городе SalòРасположенный в центрально…
Вилла 5 спаленв Salo, Италия
Вилла 5 спален
Salo, Италия
6 Количество комнат 370 м²
€ 990,000
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
Вилла 5 спаленв Toscolano Maderno, Италия
Вилла 5 спален
Toscolano Maderno, Италия
6 Количество комнат 600 м²
€ 1,300,000
GA-V001229. Вилла в продаже в Toscolano MadernoРасположившись на первом холме прекрасного оз…
Вилла 3 спальнив Salo, Италия
Вилла 3 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат 160 м²
€ 460,000
GA-V001445. тдельно стоящая вилла с видом на залив СалоОкруженная зеленью и спокойствием, вп…
Виллав Toscolano Maderno, Италия
Вилла
Toscolano Maderno, Италия
294 м²
€ 1,550,000
GA-V001428. Вилла с ремонтом на берегу озера в Тосколано-МадерноРасположенный прямо на главн…
Вилла 5 спаленв Barbarano, Италия
Вилла 5 спален
Barbarano, Италия
6 Количество комнат 600 м²
€ 8,000,000
VB-30010. Историческая вилла на озере ГардаКрасивая историческая вилла на первой линии озера…
Вилла 3 спальнив Barbarano, Италия
Вилла 3 спальни
Barbarano, Италия
4 Количество комнат 350 м²
€ 2,500,000
ABI-900М. Красивая отдельно стоящая вилла с великолепным видом на озере Гарда Красивая вилла…
Виллав Salo, Италия
Вилла
Salo, Италия
790 м²
€ 1,900,000
GH-210518. Вилла на первой линии, в городе СалоВилла имеет площадь 790 кв.м, парк 2000 кв.м,…
Вилла 5 спаленв Salo, Италия
Вилла 5 спален
Salo, Италия
6 Количество комнат 770 м²
€ 3,800,000
ABI-1257A. Великолепная вилла с видом на озеро ГардаЭта великолепная собственность с видом н…
Вилла 3 спальнив Barbarano, Италия
Вилла 3 спальни
Barbarano, Италия
4 Количество комнат 400 м²
€ 2,400,000
WW-120315-1. Вилла в Гардоне РивьераВилла в Гардоне Ривьера - одном из самых престижных мест…
Вилла 3 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Вилла 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
4 Количество комнат 280 м²
€ 895,000
GH-LV03115. Вилла с видом на озеро в стадии строительстваНеповторимая вилла с панорамным вид…
Вилла 5 спаленв Toscolano Maderno, Италия
Вилла 5 спален
Toscolano Maderno, Италия
6 Количество комнат 1 040 м²
€ 8,000,000
VB-280418. Историческая вилла на озере Гарда, рядом с городком Тосколано МадерноИсторическая…
Вилла 3 спальнив Salo, Италия
Вилла 3 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат 180 м²
€ 650,000
GH-LV01582. Вилла с панорамным видом на озероПрестижная террасная Вилла расположена в неболь…
Вилла 5 спаленв Toscolano Maderno, Италия
Вилла 5 спален
Toscolano Maderno, Италия
6 Количество комнат 370 м²
€ 4,500,000
ABI-1020А. Новая вилла в Тосколано МадерноПродается новая вилла в Тосколано Мадерно с велико…
Вилла 4 спальнив Salo, Италия
Вилла 4 спальни
Salo, Италия
5 Количество комнат 350 м²
€ 3,500,000
VB-270418-1. Вилла на первой линии озера Гарда в городке СалоВилла на первой линии озера Гар…
Вилла 5 спаленв Salo, Италия
Вилла 5 спален
Salo, Италия
6 Количество комнат 400 м²
€ 8,500,000
VB-30008. Красивая вилла в городе СалоРоскошная историческая вилла находится непосредственно…
Вилла 4 спальнив Gargnano, Италия
Вилла 4 спальни
Gargnano, Италия
10 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 900,000
Гарньяно, на холмистой местности, в окружении зеленых оливковых деревьев с захватывающим ви…
Вилла 4 спальнив Gargnano, Италия
Вилла 4 спальни
Gargnano, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 1,250,000
В прекрасном местечке Сассо, городка Гарньяно, в самом сердце очаровательного района Гарды Р…
Вилла 3 спальнив Barbarano, Италия
Вилла 3 спальни
Barbarano, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 335 м²
€ 1,600,000
Гардоне Ривьера, в одном из самых известных и очаровательных курортов на озере Гарда, мы пре…
Вилла 12 спаленв Limone sul Garda, Италия
Вилла 12 спален
Limone sul Garda, Италия
18 Количество комнат 6 ванных комнат 780 м²
€ 2,950,000
В прекрасном городке Лимоне, всего в нескольких метрах от старинного центра города, в живопи…
Вилла 3 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Вилла 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 466 м²
€ 1,500,000
Тосколано-Мадерно, В местечке Маклино, в самом сердце Монтемадерно, мы предлагаем к продаже …
Вилла 3 спальнив Gargnano, Италия
Вилла 3 спальни
Gargnano, Италия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 250 м²
€ 4,750,000
Недалеко от городка Гарньяно, с захватывающим видом на озеро Гарда на 180°, мы предлагаем к…

Параметры недвижимости в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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