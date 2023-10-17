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Жильё в Центральная Венгрия, Венгрия

Gyali jaras
89
Гёд
86
Гёдёллё
85
Дунахарасти
71
Пецель
64
Aszodi jaras
63
Вечеш
61
Монор
61
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7 765 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€101,543
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€254,500
Дом 3 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€125,708
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€107,970
Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
€357,328
Дом 5 комнат в Remeteszolos, Венгрия
Дом 5 комнат
Remeteszolos, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
€699,232
Дом 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€107,970
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€137,276
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
In the heart of Budapest's 9th district, a 4th-floor one-bedroom apartment is now available …
€102,571
Дом 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€205,399
Дом 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€345,760
Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€123,137
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€115,425
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€100,000
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€103,508
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€102,828
Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€129,126
Дом 3 комнаты в Тапиодьёрдьдье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапиодьёрдьдье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€23,031
Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
In the 5th district of Budapest, in the heart of the city, just a few steps away from Ferenc…
€155,003
Квартира 4 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€173,376
Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
€219,954
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€126,797
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€82,548
Дом 4 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€205,722
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€127,832
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
€245,572
Дом 5 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€205,722
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€326,050
Дом 4 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 4 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€180,880
Дом 5 комнат в Pusztazamor, Венгрия
Дом 5 комнат
Pusztazamor, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€123,951

Типы недвижимости в Центральная Венгрия

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Параметры недвижимости в Центральная Венгрия, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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