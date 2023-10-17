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Realting.com
Жилая
Венгрия
Центральная Венгрия
Жильё в Центральная Венгрия, Венгрия
Gyali jaras
89
Гёд
86
Гёдёллё
85
Дунахарасти
71
Пецель
64
Aszodi jaras
63
Вечеш
61
Монор
61
Биаторбадь
58
Будакеси
57
Nagykoroesi jaras
55
Тёрёкбалинт
55
Рацкеве
54
Киштарча
51
Надькёрёш
49
Дунаваршань
48
Помаз
43
orbottyan
42
Керепеш
42
Szobi jaras
35
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7 765 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
80 м²
€101,543
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
69 м²
€254,500
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
3
1
95 м²
€125,708
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
67 м²
€107,970
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
3
245 м²
€357,328
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Remeteszolos, Венгрия
5
2
280 м²
€699,232
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
3
1
105 м²
€107,970
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
46 м²
€137,276
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
34 м²
In the heart of Budapest's 9th district, a 4th-floor one-bedroom apartment is now available …
€102,571
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
100 м²
€205,399
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
120 м²
€345,760
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
2
1
62 м²
€123,137
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
65 м²
€115,425
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
39 м²
€100,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
36 м²
€103,508
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
36 м²
€102,828
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
1
73 м²
€129,126
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Тапиодьёрдьдье, Венгрия
3
1
67 м²
€23,031
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
2
64 м²
In the 5th district of Budapest, in the heart of the city, just a few steps away from Ferenc…
€155,003
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
4
1
101 м²
€173,376
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6
4
290 м²
€219,954
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
59 м²
€126,797
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
25 м²
€82,548
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
4
2
160 м²
€205,722
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
61 м²
€127,832
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5
2
119 м²
€245,572
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
5
2
140 м²
€205,722
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
110 м²
€326,050
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
4
1
100 м²
€180,880
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Pusztazamor, Венгрия
5
2
136 м²
€123,951
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