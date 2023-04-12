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Купить квартиру в Венгрии

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8 618 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Будапешт, Венгрия
Квартира 2 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат 5 Этаж
€ 595,000
Исторический центр, с полной панорамой на синагогу, в красивом доме с лифтом на 5 этаже, пос…
Квартирав Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
57 м² 4 Этаж
€ 220,000
Седьмой район, исторический центр, напротив туристического комплекса Гожду Удвар, в доме пос…
Квартира 2 спальнив Будапешт, Венгрия
Квартира 2 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат 98 м² 3 Этаж
€ 300,000
Исторический центр, в красивом историческом здании с лифтом, квартира класса люкс после кап.…
Квартира 2 спальнив Будапешт, Венгрия
Квартира 2 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат 88 м² 3 Этаж
€ 294,000
Седьмой район, исторический центр, бульварное кольцо Эржебет, напротив театра Мадач, в крас…
Квартира 2 спальнив Будапешт, Венгрия
Квартира 2 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат 90 м² 3 Этаж
€ 295,000
7 район на границе с 5, практически напротив Астории, исторический центр, в историческом до…
Квартира 3 спальнив Будапешт, Венгрия
Квартира 3 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат 3 Этаж
€ 1,200,000
Исторический центр, недалеко от Базилики, полностью обставленная дизайнерская квартира класс…
Квартира 2 спальнив Будапешт, Венгрия
Квартира 2 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат 96 м² Количество этажей 4
€ 489,000
Исторический центр Будапешта, в историческом доме с лифтом, квартира на 4 этаже с панорамным…
Квартира 3 спальнив медье Пешт, Венгрия
Квартира 3 спальни
медье Пешт, Венгрия
2 ванных комнат 110 м² 2 Этаж
€ 485,000
Площадь Лист Ференс, в шикарном историческом доме с лифтом и красивым внутренним двором, ква…
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 234,986
В 11-м районе на тихой улице мы продаем квартиру площадью 84 кв. М с местом для хранения 5 к…
Квартира 1 комнатав Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 75,536
Квартира 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 78,462
Квартира 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 74,446
Квартира 1 комнатав Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 79,526
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 313,847
Продается недвижимость с большим балконом на улице Этвос. В этих апартаментах с 2 спальнями …
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 82 м²
€ 212,512
Квартира 4 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 343,104
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 127,401
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 103,436
Квартира 1 комнатав Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 79,765
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 128,996
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 78,462
Квартира 3 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 79,526
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 422,895
На границе 5-го и 6-го районов продается 2-комнатная квартира площадью 80 кв.м! Я рекомендую…
Квартира 2 комнатыв Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 67,823
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 76,866
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 87,771
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 89,899
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 79,792
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 100,803
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 177,669

Регионы с недвижимостью на продажу

в Nyiregyhazi jaras
в Dabasi jaras
в Keszthelyi jaras
в Ньиредьхаза
в Gyori jaras
в Budakeszi jaras
в Эрд
в Szekesfehervari jaras
в Szentendrei jaras
в Кечкемет
в Шиофок
в Balatonfueredi jaras
в Dunakeszi jaras
в Zalaegerszegi jaras
в Cegledi jaras
в Дьёр
в Надьканижаский яраш
в Szegedi jaras
в Nagykatai jaras
в Tapolcai jaras

Параметры недвижимости в Венгрии

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