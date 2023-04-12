Купить квартиру в Венгрии

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8 618 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат
5 Этаж
€ 595,000
Исторический центр, с полной панорамой на синагогу, в красивом доме с лифтом на 5 этаже, пос…
Квартира
Будапешт, Венгрия
57 м²
4 Этаж
€ 220,000
Седьмой район, исторический центр, напротив туристического комплекса Гожду Удвар, в доме пос…
Квартира 2 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат
98 м²
3 Этаж
€ 300,000
Исторический центр, в красивом историческом здании с лифтом, квартира класса люкс после кап.…
Квартира 2 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат
88 м²
3 Этаж
€ 294,000
Седьмой район, исторический центр, бульварное кольцо Эржебет, напротив театра Мадач, в крас…
Квартира 2 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат
90 м²
3 Этаж
€ 295,000
7 район на границе с 5, практически напротив Астории, исторический центр, в историческом до…
Квартира 3 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат
3 Этаж
€ 1,200,000
Исторический центр, недалеко от Базилики, полностью обставленная дизайнерская квартира класс…
Квартира 2 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат
96 м²
Количество этажей 4
€ 489,000
Исторический центр Будапешта, в историческом доме с лифтом, квартира на 4 этаже с панорамным…
Квартира 3 спальни
медье Пешт, Венгрия
2 ванных комнат
110 м²
2 Этаж
€ 485,000
Площадь Лист Ференс, в шикарном историческом доме с лифтом и красивым внутренним двором, ква…
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 234,986
В 11-м районе на тихой улице мы продаем квартиру площадью 84 кв. М с местом для хранения 5 к…
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 75,536
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 78,462
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 74,446
Квартира 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 79,526
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 313,847
Продается недвижимость с большим балконом на улице Этвос. В этих апартаментах с 2 спальнями …
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
82 м²
€ 212,512
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 343,104
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 127,401
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 103,436
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 79,765
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 128,996
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 78,462
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 79,526
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 422,895
На границе 5-го и 6-го районов продается 2-комнатная квартира площадью 80 кв.м! Я рекомендую…
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 67,823
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 76,866
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 87,771
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 89,899
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 79,792
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 100,803
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 177,669
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Регионы с недвижимостью на продажу
в Nyiregyhazi jaras
в Dabasi jaras
в Keszthelyi jaras
в Ньиредьхаза
в Gyori jaras
в Budakeszi jaras
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в Szekesfehervari jaras
в Szentendrei jaras
в Кечкемет
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в Balatonfueredi jaras
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