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Пентхаусы в Венгрии

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3 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Пентхаус 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж 9/9
Идеально расположенная на 9-м этаже резиденций, современный шедевр, эта квартира в пентхаусе…
$3,11 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Пентхаус 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
В престижном историческом районе Palotanegyed (1081 Будапешт) предлагается к продаже эксклюз…
$692,450
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Пентхаус 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Пентхаус 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 109 м²
🏠 Описание объекта В закрытом жилом комплексе высокого уровня в 10-м районе Будапешта (Kőbán…
$464,091
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