Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Пентхаусы

Пентхаусы в Венгрии

Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Пентхаус 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Мы рады представить вашему вниманию современный пентхаус в тихом престижном районе Будапешта…
€587,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Венгрии

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти