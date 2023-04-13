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Купить недвижимость в Grasse, Франция

Антиб
26
Валлорис
23
Канны
4
832 объекта найдено
Виллав Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
€ 4,200,000
Ссылка. 052022-005 Для тех, кто ищет французское очарование, это оно. Этот фермерский дом ок…
Вилла 5 спаленв Канны, Франция
Вилла 5 спален
Канны, Франция
573 м²
€ 4,950,000
REF: 062022-008. Эта поразительная современная вилла Mid Century предлагает захватывающий ви…
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
152 м²
€ 3,200,000
ЕДИНСТВЕННЫЕ АГЕНТЫ - В Каннах, элегантная квартира на продажу расположена на 6-м этаже нед…
Пентхаус 4 спальнив Антиб, Франция
Пентхаус 4 спальни
Антиб, Франция
144 м²
€ 852,000
Продается семейная квартира для ремонта 144 м ² с террасой 48 м ² в Жуан-ле-Пен. Это на верх…
Вилла 6 спаленв Ле-Канне, Франция
Вилла 6 спален
Ле-Канне, Франция
570 м²
€ 2,950,000
В тихом и зеленом районе Ле Канне, новая современная вилла площадью более 500 м2 с великолеп…
Вилла 4 спальнив Golfe-Juan, Франция
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
200 м²
€ 2,590,000
Наше агентство предлагает к продаже эту потрясающую виллу 1894 года, полностью и со вкусом о…
Вилла 6 спаленв Рокфор-ле-Пен, Франция
Вилла 6 спален
Рокфор-ле-Пен, Франция
215 м²
€ 1,390,000
Этот великолепный отель площадью 220 кв.м, идеально расположенный в зеленом месте, в тихом м…
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
92 м²
€ 1,580,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам одну из самых кр…
Квартирав Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
90 м²
€ 3,380,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в престижной рез…
Квартира 5 спаленв Ле-Канне, Франция
Квартира 5 спален
Ле-Канне, Франция
336 м²
€ 1,850,000
Эти триплексные апартаменты площадью 336 кв. М с закрытым и безопасным видом на Каннский зал…
Квартира 4 спальнив Канны, Франция
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
170 м²
€ 3,150,000
Исключительный пентхаус с жилой площадью около 170 м ² в роскошной резиденции в самом центре…
Квартира 4 спальнив Ле-Канне, Франция
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
147 м²
€ 1,155,000
Так же, как вилла, для очень красивой двухуровневой квартиры 170м2 ( 140м2 Carrez ), на откр…
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
140 м²
€ 1,790,000
Красивая квартира полностью отремонтирована с исключительными материалами. Эта вилла на крыш…
Квартира 5 спаленв Канны, Франция
Квартира 5 спален
Канны, Франция
199 м²
€ 2,700,000
Superb apartment-villa in a charming building ideally located in a calm area near the city c…
Вилла 4 спальнив Мужен, Франция
Вилла 4 спальни
Мужен, Франция
178 м²
€ 1,295,000
Единственный агент. Очаровательные отремонтированные деревенские дома с внешним двором. …
Квартира 4 спальнив Канны, Франция
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
220 м²
€ 3,490,000
Красивая 5-комнатная квартира в роскошной резиденции с жилой площадью около 220 м ². В этих …
Вилла 7 спаленв Мужен, Франция
Вилла 7 спален
Мужен, Франция
390 м²
€ 5,500,000
Единственный агент. Этот очень элегантный отель был построен известным архитектором Андреем …
Вилла 3 спальнив Мужен, Франция
Вилла 3 спальни
Мужен, Франция
150 м²
€ 815,000
Очаровательная вилла на плоском участке земли более 1400 кв.м у ворот Канн. Дом состоит…
Вилла 4 спальнив Мужен, Франция
Вилла 4 спальни
Мужен, Франция
290 м²
€ 1,850,000
Эта недавно построенная вилла в нео-провансальском стиле с высококачественными удобствами ид…
Вилла 3 спальнив Канны, Франция
Вилла 3 спальни
Канны, Франция
220 м²
€ 2,968,000
На высотах Круа де Гар с панорамным видом на море, исключительная угловая квартира ок. 220 к…
Вилла 5 спаленв Рокфор-ле-Пен, Франция
Вилла 5 спален
Рокфор-ле-Пен, Франция
220 м²
€ 1,390,000
Расположен в тихом жилом районе, красивая вилла с открытым видом и юго-западная экспозиция, …
Виллав Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
140 м²
€ 1,260,000
Типичный Ниццкий дом с большим шармом, расположенный в самом красивом районе деревни Сен-Пол…
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
95 м²
€ 889,000
Расположенные на знаменитой улице Антиб, в нескольких шагах от Дворца Конгрессов, мы предлаг…
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
186 м²
€ 1,990,000
CANNES OXFORD : Расположен в престижном районе Оксфорда, недалеко от центра города и пляже…
Квартира 2 спальнив Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
75 м²
€ 2,490,000
REF: 062022-002. Красиво отремонтированная 2-комнатная квартира площадью 75 м2 с прекрасным …
Вилла 6 спаленв Антиб, Франция
Вилла 6 спален
Антиб, Франция
216 м²
€ 1,550,000
Этот роскошный отель расположен в красивом месте в Антибе. Из него открывается великолепный …
Вилла 7 спаленв Канны, Франция
Вилла 7 спален
Канны, Франция
480 м²
€ 4,950,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает эту великолепную нед…
Квартира 2 спальнив Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
96 м²
€ 1,150,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в жилом районе п…
Вилла 4 спальнив Ле-Тинье, Франция
Вилла 4 спальни
Ле-Тинье, Франция
304 м²
€ 3,290,000
Единственный агент: эта уникальная и удивительно частная резиденция находится в щедром парке…
Вилла 4 спальнив Муан-Сарту, Франция
Вилла 4 спальни
Муан-Сарту, Франция
200 м²
€ 2,350,000
Этот очаровательный провансальский мас находится на полпути между деревнями Вальбон, Мужен и…

Параметры недвижимости в Grasse, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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