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Купить недвижимость в Виролахти, Финляндия

Виройоки
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2 объекта найдено
Дом 3 спальнив Klamila, Финляндия
Дом 3 спальни
Klamila, Финляндия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 182 м² 1/1 Этаж
€ 425,000
Дом для постоянного проживания в Кламила. Год постройки 2014. Каменный дом в непосредственно…
Квартирав Виройоки, Финляндия
Квартира
Виройоки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Четырех…

Параметры недвижимости в Виролахти, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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