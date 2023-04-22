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Дома в Vaasa sub-region, Финляндия

Вааса
3
Корсгольм
1
6 объектов найдено
Таунхаус в Vaasa sub-region, Финляндия
Таунхаус
Vaasa sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Дом в Torkkola, Финляндия
Дом
Torkkola, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Дом 5 спален в Vaasa sub-region, Финляндия
Дом 5 спален
Vaasa sub-region, Финляндия
8 Количество комнат 1 ванных комнат 190 м² 2/2 Этаж
€ 259,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус в Vaasa sub-region, Финляндия
Таунхаус
Vaasa sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Таунхаус в Vaasa sub-region, Финляндия
Таунхаус
Vaasa sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Дом в Vaesterhankmo, Финляндия
Дом
Vaesterhankmo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…

Параметры недвижимости в Vaasa sub-region, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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